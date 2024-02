Portugal prevê crescimento sólido do emprego e elevada atividade económica – Euractive

Portugal deverá registar um “sólido crescimento do emprego” e um “elevado nível” de atividade económica, afirmou esta quinta-feira a Comissão Europeia, reduzindo uma ligeira revisão em baixa da sua previsão para o produto interno bruto do país em 2024, que sublinhou. Uma desaceleração no crescimento do PIB em toda a zona euro.

“Claro que existem desafios, mas estamos a assistir a um crescimento sólido do emprego em Portugal, e o quadro geral… é positivo que a UE tenha evitado a recessão, com alguns países como Portugal a continuarem a registar elevados níveis de crescimento do PIB, “, disse o comissário de Economia, Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas, no dia em que as previsões económicas de inverno da empresa previam o crescimento económico para Portugal 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025Gentiloni explicou que o abrandamento da economia portuguesa está ligado “ao abrandamento da região como um todo”.

No entanto, o PIB de Portugal “ainda cresce a um ritmo forte”, disse ele em resposta às perguntas de Luza.

Questionado sobre os protestos dos agricultores em Portugal e noutros países da UE, o comissário disse que “não há perturbações na cadeia de abastecimento como resultado desta situação no horizonte”.

“Como comissão, agimos de acordo com as perguntas que fazemos aos agricultores”, disse ele.

A Comissão Europeia espera agora que o PIB de Portugal cresça 1,2% em 2024, uma revisão em baixa de um décimo de ponto percentual para este ano, mas acima da média da zona euro e da UE como um todo, e para 1,8% em 2025.

No entanto, nas suas previsões económicas de inverno, a Comissão espera que Portugal experimente a segunda maior recessão entre os países da área do euro (em 1,1 pontos percentuais), à frente de Malta (em 1,5 pontos percentuais) entre 2023 e 2024.

O executivo da UE vê a taxa de crescimento do PIB de Portugal cair quase para metade, de 2,3% em 2023 para 1,2% em 2024, e um crescimento de 1,3% em 2024 nas suas previsões de outono.

Na quinta-feira, pela terceira vez consecutiva, a Comissão reduziu a sua previsão de crescimento para a zona euro para 0,8% este ano.

Reduziu a sua previsão para a UE para 0,9% – descrevendo-a como “crescimento modesto”, mas prevendo que irá acelerar em 2025.

(Ana Matos Neves | Lusa.pt)

