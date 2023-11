“Portugal mantém emprego muito elevado”

Mariana Vieira da Silva manifestou esta posição em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho Ministerial, após comparação com as estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.IN) sobre a evolução do emprego em Portugal.

De acordo com as estimativas provisórias do INE hoje publicadas, a taxa de desemprego em Portugal foi de 6,5% em setembro, 0,4 pontos percentuais superior à do mesmo mês de 2022 e 0,1 pontos percentuais superior à de agosto.

Questionado se o país enfrenta a possibilidade de aumento do desemprego no próximo ano, comprometendo as metas orçamentais do governo, o titular da pasta do presidente rejeitou o cenário.

“Naturalmente, o governo monitoriza constantemente os números do emprego e a evolução da nossa economia. Refira-se que continuamos a enfrentar números muito elevados, com uma taxa de emprego sem paralelo nos últimos anos”, respondeu Mariana Vieira da Silva.

De acordo com os dados mais recentes do INE, a taxa de desemprego foi de 6,5% em setembro de 2023, o que igualou o valor de abril de 2023, e a taxa de inatividade (31,2%) registou o valor mais baixo desta série”, destaca o agência estatística. .

Os dados também forneceram estimativas firmes para agosto passado, elevando a taxa de desemprego para o mês para 6,4%, em comparação com uma previsão inicial de 6,2%.