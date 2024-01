Portugal estabeleceu um novo recorde de receitas turísticas de 25 mil milhões de euros até 2023

As autoridades portuguesas anunciaram 2023 como o ano de maior sucesso no turismo, gerando 25 mil milhões de euros em receitas.

Este número representa um aumento de 37 por cento em comparação com 2019, que foi o melhor ano turístico até então, de acordo com SchengenVisaInfo.com.

Em comparação com 2022, as receitas do turismo em Portugal aumentaram 18,5 por cento.

Portugal recebe 30 milhões de hóspedes em 2023, o que representa um crescimento de dez por cento face a 2019, ano anterior à pandemia. Em 2023, Portugal registou um total de 77 milhões de dormidas.

Comentando o aumento das receitas turísticas, Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, referiu que se trata de uma mudança estrutural no turismo de Portugal.

Foi de facto um ano muito positivo para o turismo do país e um ano recorde para Portugal como um todo, o melhor ano da história do turismo de Portugal. Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

Além disso, manifestou esperança de que o turismo de Portugal registe um maior crescimento em 2024.

Em 2023, as autoridades portuguesas reportaram um grande número de turistas e viajantes regulares.

Em agosto de 2023, Portugal acolheu 3,5 milhões de hóspedes, que ficaram 10,1 milhões de noites nesse mês. De acordo com o INE, o serviço governamental de estatísticas nacionais de Portugal, este valor conduziu ao rendimento mensal mais elevado alguma vez registado, com 878,3 milhões de euros, ou mais 10,4 por cento em relação a agosto de 2022.

O número de viajantes para Portugal também aumentou. Tal como revelou o INE no mês passado, os aeroportos nacionais de Portugal registaram 6,4 milhões de passageiros e movimentaram 20,4 mil toneladas de carga e correio em outubro de 2023.

O número de passageiros que chegaram aos aeroportos portugueses ultrapassou os 100 mil no mesmo mês, um aumento de 11,6 por cento face ao mesmo período de 2022.

A afluência deste tipo de visitantes pode também ser a razão pela qual muitos destinos portugueses foram reconhecidos como os melhores destinos da Europa em 2023.

No passado mês de Outubro, os Passadiços do Paiva conquistaram o título de “Melhor Atracção de Turismo de Aventura da Europa 2023” pelo sexto ano consecutivo nos World Travel Awards. Este popular destino turístico no Geoparque Global da UNESCO Aroca, em Portugal, superou quatro outros destinos famosos.

No mesmo mês, as Ilhas da Madeira, em Portugal, foram premiadas como principal destino da Europa em 2023 pelos World Travel Awards. Nesta competição, as Ilhas da Madeira venceram outros 12 destinos europeus.