O ex-capitão do submarino Henrique Cavia e Mello, que se tornou o herói silencioso da batalha de Portugal contra o Covit-19, não parava de murmurar emocionado ao ser longamente recebido no lotado centro de vacinação.

“Não pude evitar”, disse o vice-almirante de barba grisalha, que chefia a força-tarefa de vacinação do país. “As pessoas estavam …” “Estamos com você”, ele me disse.

Uma semana atrás, ele recebeu elogios por sua condução da campanha antivacinas, chamando discretamente os manifestantes furiosos de “o verdadeiro vírus assassino”, porque alguns na multidão empunhando Plux gritaram com ele como um “assassino”.

Esses protestos eram raros em Portugal. A resposta esmagadoramente positiva do público a Gouveia e Melo é um dos muitos fatores que tornaram o país um dos pioneiros na corrida global pela vacina Govt.

Cerca de 83 por cento de sua população já está completamente paralisada e 86 por cento receberam pelo menos uma dose, o que significa que agora é uma das maiores taxas de vacinação do mundo, junto com os Emirados Árabes Unidos e Cingapura.

Portugal lidera o grupo de países da UE à frente de Israel e do Reino Unido em estoques de vacinas – apesar da liderança inicial do par de 61 por cento e 66 por cento na proporção de vacina dupla, respectivamente.

“É importante vacinar pessoas suficientes para proteger todo o grupo”, disse Couvia e Melo em entrevista coletiva este mês. “Não importa se você é o primeiro, segundo ou terceiro no mundo.”

Ele espera que 86 por cento dos 10,3 milhões de residentes em Portugal estejam totalmente vacinados até o final de setembro.

Crianças menores de 12 anos, algumas condições médicas e resistentes a vacinas – são estimadas em cerca de 3 por cento da população – porque não conseguem empregos, que é o nível máximo possível, disse ele.

Os especialistas em saúde atribuem o sucesso da vacina portuguesa à cooperação construtiva entre profissionais médicos, militares e autoridades locais. Eles também citam memórias públicas de como a vacina foi usada com sucesso contra sarampo, poliomielite e outras doenças mortais.

Pedro Sims, director-geral do Instituto Catalica de Investigação Biomédica de Lisboa, acredita que o forte controlo público do programa tem as suas raízes no primeiro programa nacional de vacinação de Portugal em 1965.

“Tem sido muito bem-sucedido e as pessoas passaram a entender e confiar nos benefícios da vacina”, disse ele.

O Serviço Nacional de Saúde de Portugal sempre se concentrou mais na atenção primária, disse a ministra da Saúde, Marta Demido. “Nossos médicos e enfermeiras estiveram no centro de uma estratégia baseada em centros de vacinação em grande escala, nos quais o apoio dos militares e dos municípios foi crucial”, disse ele ao Financial Times.

Gouveia e Melo, que foi nomeado presidente da força-tarefa em janeiro, em meio a denúncias de que pulou a fila há dois meses, expressou confiança em um plano que levou à demissão do ex-presidente, administrador de um hospital.

“O carisma, o profissionalismo e a credibilidade do Vice-Almirante fizeram dele uma das figuras mais famosas e respeitadas do país”, disse Miguel Prudoncio, bioquímico e investigador da Medicina Molecular (IMM) em Lisboa. Os órgãos trabalham para informar o público sobre os problemas do vírus corona.

Cuvia e Melo trouxe uma equipe de cerca de 30 estrategistas militares, matemáticos e médicos para trabalhar com funcionários do Ministério da Saúde na coordenação da rede de vários 300 postos de vacinação baseados em estádios municipais. Operada por cerca de 5.000 médicos, enfermeiras e voluntários, a organização conseguiu um pico de cerca de 154.000 jabs por dia.

O medo também desempenha seu papel. Portugal foi afetado num dos países do mundo Pior aumento nos casos Em janeiro e fevereiro, quando o programa de vacinação estava em andamento. O país foi um dos primeiros países da UE a ser afetado pela variante do vírus delta corona, altamente contagiosa.

“O impacto das imagens das ambulâncias posicionadas fora dos hospitais claramente teve um impacto”, disse IMM Prudencio.

A posse voluntária da vacina é vista como outro fator importante.

“Ao contrário de muitos outros países europeus, não há necessidade de discutir as ordens de vacinação”, disse Ricardo Baptista-Light, médico e porta-voz da oposição social-democrata. “A maioria das pessoas entende que a vacinação é a melhor solução atualmente disponível para controlar esta doença.”

Em outubro, o foco mudará para a vacina contra a gripe.

“Vencemos a primeira guerra contra o vírus corona, mas a guerra não acabou”, disse Kouvia e Melo, que continua a se lembrar de seu passado de que adora usar roupas militares. “Precisamos nos concentrar agora no combate à gripe sazonal e decidir se as vacinas de reforço Covit-19 são necessárias.”