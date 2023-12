Portugal continua “seguro” para investimentos mineiros, diz ministro – Politico

Apesar das investigações de corrupção em curso, Portugal está “seguro” para investir na mineração de lítio, disse o ministro da economia do país na quarta-feira.

“Portugal é um dos lugares mais seguros do mundo” para investir na mineração de lítio, disse António Costa Silva na Cimeira da Semana do Futuro Sustentável do POLITICO. “Acreditamos que o Estado de direito é importante e ninguém está acima da lei.”

As autoridades portuguesas estão a investigar possível corrupção, influência e irregularidades na concessão de projetos de mineração de lítio no norte do país, de um megaprojeto de hidrogénio verde e de um data center em Sines. Projetos somam investimento 23,5 mil milhões de euros.

O escândalo foi um grande golpe para as ambições de Bruxelas de diversificar o seu fornecimento de matérias-primas necessárias para tecnologias verdes e digitais, uma vez que os depósitos de lítio de Portugal são vistos como centrais para esses esforços.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa – que apresentou a sua demissão como resultado do escândalo, mas continuará a ser primeiro-ministro interino até à realização de eleições antecipadas em Março – insistiu igualmente que o país continua a ser um porto seguro para investidores estrangeiros.