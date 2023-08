Por que Penny enfrentando Sheldon realmente melhorou o relacionamento deles

Às vezes uma boa amizade começa com uma boa troca de insultos.

Não é nenhum segredo que Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, pode ter muito o que enfrentar. Ao longo da série, os espectadores se perguntaram como as pessoas ao seu redor poderiam conviver com suas intermináveis ​​peculiaridades e comentários sarcásticos.

Raj, Howard e até mesmo seu colega de quarto e melhor amigo Leonard tiveram momentos de frustração genuína com ele, o que muitas vezes levou a conflitos. Intrusa no grupo de amigos, Penny fez o que muitos telespectadores consideraram necessário: ela se defendeu.





Na 2ª temporada, episódio 7, The Panty Pinata Polarization, o início de uma verdadeira amizade entre Penny e Sheldon é oficialmente estabelecido através de sua famosa frase, “Bem, Ken pode beijar a Barbie”. Para todos os outros, receber aquele insulto pode ter sido a gota d’água antes de romperem o contato.

No entanto, para Sheldon, era exatamente isso que ele precisava ouvir.

Penny estabelece limites muito fortes, o que torna muito mais fácil para Sheldon se comunicar com ela. O que podemos interpretar como ele ultrapassando os limites de alguém além do ponto sem volta pode, na verdade, ser ele tentando descobrir o que é apropriado ao falar com ele e registrar sua reação.

Portanto, a defesa rápida de Penny não apenas deu aos espectadores uma das linhas de retorno perfeitas de todos os tempos, mas também traçou uma linha que Sheldon nunca deveria tentar cruzar novamente. A menos, é claro, que ele queira se envolver em um conflito total.

Como Penny falou tanto sobre contar a Sheldon quando ele estava ultrapassando os limites e como as coisas que ele dizia eram inadequadas, ele passou a confiar e a confiar na compreensão dela sobre os sinais sociais. Claro, demorou para os dois personagens aceitarem suas diferenças, mas tudo isso levou a um dos relacionamentos mais lindos da série.

Se você quiser assistir novamente The Big Bang Theory e ver tudo o que fez com que Penny e Sheldon se tornassem grandes amigos, você pode transmitir o programa no Netflix ou MAX.