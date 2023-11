Paul Lynch ganha o Prêmio Booker por seu romance “A Canção do Profeta”

“A Canção do Profeta” Que será publicado pela Grove Atlantic Na América do Norte, em 5 de dezembro, uma semana antes do previsto originalmente, superou cinco outros títulos da lista, incluindo “The Bee Sting”, de Paul Murray, “Western Lane”, de Chetna Maru, e “This “Other Eden”, de Paul Hardinge. . Os outros romances selecionados são “If I Survive You”, de Jonathan Escoffery, e “A Study of Obedience”, de Sarah Bernstein.

O Prêmio Booker, que tem um prêmio em dinheiro de £ 50.000, ou aproximadamente US$ 63.000, é concedido anualmente ao melhor romance escrito na língua inglesa e publicado na Grã-Bretanha ou na Irlanda. Fundado em 1969, os vencedores anteriores incluem gigantes literários como Hilary Mantel, Salman Rushdie e Margaret Atwood, embora o prêmio também seja conhecido por ajudar a criar estrelas. No ano passado, Shehan Karunatilaka, um romancista do Sri Lanka, ganhou para Sua Excelência Almeida Sete Luas, um romance que examina o trauma da guerra civil no seu país.

Lynch, 46 anos, ex-crítico de cinema, fez sua estreia literária em 2013 com Red Sky in Morning, ambientado no século 19, sobre um irlandês que foge para a América depois de matar um homem. Entre seus outros romances,além do mar,“É sobre dois homens presos em uma praia, e Grace se passa durante a Fome Irlandesa. “Não é difícil dizer a diferença entre os escritos de Paul Lynch e Sunbeam”, brincou Katherine Grant, revisando o livro para o New York Times. Lynch tinha um “apetite inabalável por retratar o sofrimento”.

“A Canção do Profeta” se passa em um futuro próximo e é centrado em Eilish Stack, uma cientista e mãe de quatro filhos, cujo marido sindicalizado é preso pelas forças de segurança, um sinal precoce de um regime cada vez mais autoritário que eventualmente vê a Irlanda no meio. de uma crise política. Guerra civil.