Passeios recentes à Globus e Avalon Portugal

Com a sua natureza ensolarada, vinhas inclinadas e aldeias tranquilas, mais pessoas do que nunca estão a descobrir Portugal. Na verdade, o Globo Uma família de marcasAs reservas para Portugal aumentaram 80 por cento em 2023 em relação a 2022. Para continuar esta tendência, a Globus e Hidrovias de Avalon Os transeuntes e o desejo de viajar estão ajudando a mergulhar no calor do destino mais badalado da Europa com novas opções de passeios, nem todos por terra.

Antes de reservar a sua próxima viagem a Bordéus, Toscana ou Napa, os seus clientes amantes do vinho podem querer considerar levantar uma taça para Portugal, a terra das vistas e dos vinhos e agora numa nova digressão dos Globos em 2024.Um gostinho de PortugalUma aventura de 11 dias do Porto a Lisboa, com extensão às ilhas da Madeira e dos Açores.

Muitas viagens a Portugal são sobre “vinho”.

Dandavamatum Tapas. Maravilhas naturais emocionantes. Tradições atemporais. Portugal acena com uma riqueza de maravilhas para surpreender e encantar. Do Porto a Lisboa, esta viagem acompanhada por Portugal enche os sentidos com visões de maravilhas naturais, vinhos requintados, sabores exóticos e arte deslumbrante.

Porto. Situado às margens do Rio Douro, o Porto atrai-o pelo encanto encantador das suas intrincadas ruas de paralelepípedos, pelo esplendor barroco e pelo seu mundialmente famoso vinho do Porto.

Situado às margens do Rio Douro, o Porto atrai-o pelo encanto encantador das suas intrincadas ruas de paralelepípedos, pelo esplendor barroco e pelo seu mundialmente famoso vinho do Porto. Coimbra. Outrora a capital medieval de Portugal, a cidade encanta os visitantes com a sua universidade histórica, as ruelas mouriscas e o fado comovente que ecoa nas suas antigas muralhas à noite. Localizada às margens do Rio Montego, esta cidade vibrante oferece uma mistura cativante de história e energia jovem.

Outrora a capital medieval de Portugal, a cidade encanta os visitantes com a sua universidade histórica, as ruelas mouriscas e o fado comovente que ecoa nas suas antigas muralhas à noite. Localizada às margens do Rio Montego, esta cidade vibrante oferece uma mistura cativante de história e energia jovem. Lisboa. Tendo como pano de fundo as Sete Colinas, Lisboa oferece uma mistura de charme do velho mundo e energia moderna, desde passeios históricos de eléctrico a cenas de arte moderna.

Para aqueles que procuram adicionar um pouco de ilha em ilha à sua lista de desejos para 2024, a Globus está a oferecer duas novas extensões em Portugal: Madeira, Uma beleza irresistível e uma riqueza cultural unem-se nesta bela ilha que oferece de tudo, desde antigos caminhos pedonais a caves centenárias; E isto AçoresApelidado de “Havaí do Atlântico”, oferece uma mistura de experiências, desde observação de baleias e caminhadas em crateras vulcânicas até imersão em piscinas geotérmicas.

Os clientes que viajam para o interior, desde a costa até ao belo Vale do Douro, em Portugal, podem explorar esta região deslumbrante a bordo do novo navio-suite da Avalon. Avalon AlegriaNaquele dia um Cruzeiro fluvial Em 2024.

Para mais informações visite globusjourneys.com Ou avalonwaterways.com.