Palo Alto Networks (PANW) Lucros do segundo trimestre de 2024

US$ 1,46, ajustado, contra US$ 1,30 esperado ele ganhou: US$ 1,98 bilhão em comparação com os US$ 1,97 bilhão esperados

O lucro líquido foi de US$ 1,7 bilhão no trimestre, ou US$ 4,89 por ação, em comparação com US$ 84 milhões, ou US$ 0,25 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2023.

A empresa está agora no caminho certo para um faturamento total anual entre US$ 10,1 e US$ 10,2 bilhões, em comparação com sua orientação anterior de US$ 10,7 a US$ 10,8 bilhões. A Palo Alto Networks também espera receitas para o ano inteiro na faixa de US$ 7,95 a US$ 8 bilhões, em comparação com sua orientação anterior de US$ 8,15 a US$ 8,2 bilhões.

Em teleconferência com analistas, o CEO Nikesh Arora disse que a redução da orientação se deveu a uma “mudança” na estratégia, “um desejo de acelerar o crescimento, migrar e consolidar nossa plataforma e alavancar a liderança em IA”, acrescentando que a empresa espera um “desafiador cliente.” Enquanto a empresa mudou de posição.

A orientação para o próximo trimestre também foi inferior às estimativas de consenso. Analistas consultados pela LSEG esperavam que a empresa tivesse uma receita fiscal de US$ 2,04 bilhões no terceiro trimestre, mas a Palo Alto Networks agora espera que a receita fique entre US$ 1,95 bilhão e US$ 1,98 bilhão.

A nova orientação de faturamento representa um crescimento anual de 10% a 11% em relação à orientação anterior que mostrava um crescimento de faturamento de 16% a 17%. Da mesma forma, a Palo Alto Networks agora espera um crescimento de receita para o ano inteiro de 15% a 16%, abaixo da orientação inicial que mostrava um crescimento de 18% a 19%.

As estimativas mais baixas ocorrem mesmo quando a mania da inteligência artificial varre as ações de segurança cibernética e o setor tecnológico em geral. Arora disse que a empresa está procurando operacionalizar sua “estratégia de liderança em IA” na teleconferência de resultados.

