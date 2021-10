Outubro é o mês mais caro para eletricidade

O preço da electricidade no mercado grossista (‘pool’) voltou a subir hoje, pelo segundo dia, para 1 231,82 euros por megawatt-hora (MWh), o segundo valor mais elevado e 7,5% mais elevado do que na quinta-feira.

De acordo com a informação disponibilizada no site do OMIE, o operador do mercado de energia nomeado para gerir o mercado diário e doméstico da electricidade na Península Ibérica está a negociar hoje a um preço médio de 23 231,82 por MWh com um preço máximo de € 265,00 / MWh e mínimo de € 201,06 / MWh, 136 GWh.

Com esta nova subida, o preço da electricidade hoje (terceira sexta-feira do mês) quebra pela oitava vez a barreira dos € 200 / MWh, todas registadas em outubro, e cinco vezes o valor registado na piscina na terceira sexta-feira de outubro passado ano (43,33).

Assim, na primeira quinzena de outubro, o preço médio do mercado atacadista foi de 202,8 / MWh, ou seja, o mês mais caro da história.

Os preços da energia no mercado grossista têm impacto direto nas tarifas reguladas e atuam como especial para quem contrata o fornecimento no mercado livre, tendo este ano originado dois reajustes intercalares do preço da eletricidade no mercado já regulado, em outubro passado 1ª