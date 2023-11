Os Estados Unidos procuram retomar o diálogo militar com Pequim

Um relatório do Pentágono do mês passado disse que a China continua a construir o seu arsenal nuclear estratégico e provavelmente acumulou 500 ogivas nucleares até Maio, um aumento de cerca de 100 ogivas em relação à estimativa do ano passado.

O relatório acusou os militares chineses de tomarem medidas cada vez mais perigosas para dissuadir as forças dos EUA na região da Ásia-Pacífico, incluindo o que o Comando Indo-Pacífico dos EUA descreveu como manobras “coercivas e arriscadas” nos céus do Mar da China Meridional, destinadas a intimidar os EUA. aeronave militar. .

As forças armadas da China estão no meio de uma mudança política: o ministro da Defesa, general Li Changfu, foi demitido no mês passado, no último expurgo nas fileiras da segurança nacional de Pequim. Tem havido especulação entre analistas militares de que o homólogo do General Brown, o General Liu, poderia tornar-se o próximo ministro da Defesa do país.