Os criadores de George Carlin, que criaram a inteligência artificial, foram processados ​​pelo Comedian's Estate

A propriedade de George Carlin tem Ele entrou com uma ação judicial Against Dudesy, a empresa de mídia por trás do recente especial de comédia gerado por IA, amplamente aclamado, de uma hora de duração, “George Carlin: Estou feliz por estar morto”, que exibiu virtualmente a voz e o estilo cômico do falecido comediante que supostamente foi criado pelo chatbot. treinado com materiais próprios da Carlin.

O demandante, que entrou com ação no tribunal federal da Califórnia na quinta-feira, está buscando uma ordem judicial para remover imediatamente o especial, bem como uma quantia não especificada em danos. O processo alega que a empresa violou direitos autorais ao usar materiais da Carlin para treinar o chatbot sem obter permissão ou licenciamento.

No início do especial, que por enquanto permanece disponível para assistir no YouTube, ouve-se uma aproximação da voz de Carlin, observando que ele “ouve todo o material de George Carlin e faz o possível para imitar sua voz, ritmo e atitude enquanto ele faz” e também o tema que acho que ele teria despertado Seu interesse hoje.” Ao fazer isso, o chatbot criou cópias não autorizadas das obras protegidas por direitos autorais de Carlin, alega o processo. O autor também alega que o conteúdo prejudica a reputação do falecido comediante e se opõe à reformulação da voz de Carlin usada para promover o vídeo, chamando o especial de “um roubo acidental da obra de um grande artista americano”.

Os apresentadores do podcast Dudesy, Will Sasso e Chad Kultgen, são citados como réus, junto com vinte John Does – cinco criadores de conteúdo associados ao programa de IA e 15 indivíduos associados à “criação, produção e patrocínio” do especial.

“Meu pai era um comediante lendário e um talento único, e seu legado é o trabalho que ele deixou para trás – seus shows, álbuns e livros reais. Eu entendo e compartilho o desejo por mais George Carlin. Eu também quero mais tempo com meu pai. A filha do comediante escreveu: “Mas é ridículo anunciar que ele ganhou vida usando inteligência artificial”, disse Kelly Carlin em um comunicado anunciando o processo. “O George Carlin neste O vídeo não é o belo ser humano que definiu sua geração e o criou com amor. É uma réplica mal executada.” Compilado por indivíduos sem escrúpulos para aproveitar a extraordinária boa vontade que meu pai criou com sua adorada base de fãs.

O caso representa um dos primeiros grandes casos de artistas ou seus espólios que buscam ações legais contra os criadores de entretenimento gerado por IA – uma preocupação crescente em toda a indústria do entretenimento.

“A IA pode ser a tecnologia mais importante inventada em gerações e, portanto, requer muito controle e restrição para garantir que não seja abusada”, disse o advogado Josh Schiller, da Boies Schiller Flexner LLP, em um comunicado. “Corremos o risco de se tornar uma ferramenta que permite que atores de má-fé substituam a expressão criativa, explorem o trabalho existente dos criadores e enriqueçam às custas de outros. Esta questão não é apenas sobre a IA, trata-se de seres humanos que usam a IA para quebrar o lei, infringir os direitos de propriedade intelectual e violação da moral pública.