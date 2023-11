Os bate-papos do WhatsApp salvos no Google Drive em breve ocuparão espaço de armazenamento

Você pode verificar o status de armazenamento de sua conta do Google se tiver feito backup de seus bate-papos do WhatsApp no ​​​​Drive no Android. Em 2018, o WhatsApp e o Google anunciaram que você pode salvar seu histórico de bate-papo do WhatsApp no ​​Drive sem que ele seja contabilizado na sua cota de armazenamento. Mas a partir de dezembro de 2023, o backup do aplicativo de mensagens será feito no Drive Contará para Armazenamento em nuvem para sua conta do Google se você for um usuário beta do WhatsApp. Se você não estiver usando a versão de teste do aplicativo, não poderá Não será o sentimento A mudança de política está pendente até o próximo ano, quando chegará “gradualmente” a todos os dispositivos Android.

As contas pessoais do Google vêm com 15 GB de armazenamento em nuvem gratuito compartilhado no Gmail, Drive e Fotos. Em seu anúncio, o Google observou que isso é “três vezes mais do que a maioria das plataformas móveis”. Por exemplo, o iCloud da Apple vem com apenas 5 GB de espaço livre. No entanto, é muito possível (e talvez fácil neste momento) atingir ou exceder 15 GB, dependendo de quantas fotos e arquivos você fez backup e carregou.

O Google vinculou a ele Ferramentas de gerenciamento de armazenamento Em sua postagem para facilitar a remoção de arquivos grandes ou fotos que você não precisa mais. Você também pode excluir itens do WhatsApp, para que eles não sejam mais incluídos no próximo backup. Claro, você também tem a opção de adquirir armazenamento adicional com o Google One, que custará pelo menos US$ 2 por mês por 100 GB. A empresa promete fornecer aos usuários qualificados promoções únicas e limitadas do Google One em breve, portanto, talvez seja melhor aguardar essas ofertas antes de obter uma assinatura. Observe que esta alteração só afetará você se você fizer backup do seu histórico de bate-papo usando sua conta pessoal. Se você possui uma conta do Workspace através do seu trabalho ou de outra organização, não precisa se preocupar com o fato de o WhatsApp ocupar uma parte significativa do seu espaço de armazenamento na nuvem.