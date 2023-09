Os animais falam. o que isso significa?

Toshitaka Suzuki, especialista em ética da Universidade de Tóquio e que se autodenomina linguista animal, descobriu uma maneira de distinguir chamadas intencionais de chamadas involuntárias enquanto tomava banho no banheiro um dia. Quando conversamos via Zoom, ele me mostrou a foto de uma nuvem fofa. “Se você ouvir a palavra ‘cachorro’, poderá ver um cachorro”, ele apontou enquanto eu olhava para a massa branca. “Se você ouvir a palavra ‘gato’, provavelmente verá um gato.” Ele disse que isso representava a diferença entre uma palavra e um som. “As palavras afetam a forma como vemos as coisas”, disse ele. “Parece que não.” Usando estudos de reprodução, Suzuki determinou que os chapins japoneses, pássaros canoros que vivem nas florestas do Leste Asiático e que ele estudou por mais de 15 anos, Faz um som especial Quando eles encontram cobras. Quando outros chapins japoneses ouviram uma gravação do som, que Suzuki chamou de chamado de “arremessador”, eles procuraram no chão, como se procurassem uma cobra. Ele acrescentou que era para determinar se a palavra “jar jar” significa “cobra” em japonês. Outro elemento de seus experimentosUm pedaço de pau de 20 centímetros de comprimento, que ele arrasta pela superfície de uma árvore usando cordas escondidas. Suzuki descobriu que os pássaros geralmente ignoravam o bastão. Na sua opinião, era uma nuvem passageira. Mas então ele tocou uma gravação da chamada do “arremessador”. Nesse caso, o bastão parecia ganhar um novo significado: os pássaros aproximavam-se do bastão, como se examinassem se era de fato uma cobra. Como uma única palavra, a chamada “jar jar” mudou sua percepção.

Cat Hobbiter, primatologista da Universidade de St Andrews que trabalha com grandes símios, desenvolveu um método igualmente preciso. Como os grandes símios parecem ter um repertório relativamente limitado de vocalizações, Hopayter estudou seus gestos. Durante muitos anos, ela e os seus colegas acompanharam chimpanzés na floresta de Budongo e gorilas em Bwindi, no Uganda, registando os seus gestos e a forma como os outros respondiam a eles. “Basicamente, meu trabalho é acordar de manhã e pegar os chimpanzés quando eles saem da árvore, ou os gorilas quando eles saem do ninho, e simplesmente passar o dia com eles.” ela me disse. Ela conta que já registrou até agora cerca de 15.600 casos de troca de gestos entre macacos.

Para determinar se esses gestos são involuntários ou intencionais, ela utiliza um método adaptado de pesquisas realizadas em bebês. Habiter procura sinais que desencadeiam o que ela chama de “resultado aparentemente satisfatório”. O método baseia-se na teoria de que os sinais involuntários continuam mesmo depois de os ouvintes compreenderem o seu significado, enquanto os sinais intencionais param quando o emissor do sinal percebe que o ouvinte compreendeu o sinal. Essa é a diferença entre o choro constante de uma criança faminta depois que os pais vão buscar uma mamadeira e meus apelos para que você me sirva um café, que para assim que você começa a pegar a cafeteira, explica Habiter. Para procurar um padrão, ela diz que ela e os seus investigadores analisaram “centenas de casos, dezenas de gestos, diferentes indivíduos usando o mesmo gesto em dias diferentes”. Até agora, a análise de sua equipe limitou-se a trocas gravadas em vídeo abrangendo 15 anos Dezenas de gestos de macaco O que leva a “resultados aparentemente satisfatórios”.

Esses gestos também podem ser claros para nós, embora menos do que a nossa consciência. Habiter aplicou sua técnica a crianças pré-verbais de 1 e 2 anos de idade, rastreando-as para registrar seus gestos e como afetavam outras pessoas que estavam atentas, “como se fossem macaquinhos, o que basicamente são”, diz ela. Ela também postou vídeos curtos dos gestos dos macacos on-line e pediu aos visitantes adultos que não haviam passado nenhum tempo com grandes primatas que adivinhassem o que eles achavam que eles queriam dizer. achei pré-verbal Crianças humanas usam pelo menos 40 ou 50 gestos A partir do repertório dos macacos, os adultos adivinharam corretamente o significado dos gestos dos macacos gravados em vídeo a uma taxa “muito maior do que seria esperado pelo acaso”, relataram Hobeiter e Kirsty E. Graham, pesquisador de pós-doutorado no laboratório Hopeter, escreveu em um artigo de 2023 da PLOS Biology.

Pesquisas emergentes parecem sugerir que não há nada de muito especial na linguagem humana. Outras espécies usam sinais intencionais semelhantes a palavras, assim como nós. Alguns, como os chapins e tagarelas japoneses, são conhecidos por combinar diferentes sinais para criar novos significados. Muitas espécies são transmitidas social e culturalmente, cumprindo o que pode ser um requisito básico para um sistema de comunicação organizado como a linguagem. No entanto, uma verdade teimosa permanece. As espécies que utilizam características da linguagem na sua comunicação têm poucas semelhanças geográficas ou evolutivas óbvias. Apesar de anos de pesquisa, ninguém descobriu um sistema de comunicação com todas as características da linguagem em qualquer outra espécie que não a nossa.