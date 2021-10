Ferdicus autoriza os passageiros a planear, registar e pagar serviços de transporte em toda a área metropolitana de Lisboa

Porto, Portugal, 26 de outubro de 2021 (Globe Newswire) – Onipresente, O criador do Big, uma plataforma digital para cidades, passageiros e fornecedores de transporte, que permite que pessoas, informações e tarifas circulem livremente. Ferticus, Operadora de comboios de passageiros que liga Lisboa à Península de Setupal, a capital portuguesa, integrou a Big Platform na sua solução de mobilidade. Com o Big Hub, os pilotos da Fertility podem utilizar a app mobile para planear e reservar viagens em transportes públicos na área metropolitana de Lisboa, bem como viagens por todo o país e em qualquer parte do mundo.

“As operadoras de transporte público precisam melhorar seu serviço e a experiência dos passageiros, mas aderir ao inevitável precedente de comprar e usar smartphones e dispositivos digitais. Permite que as operadoras de transporte gerenciem com eficiência suas operações e passageiros com ferramentas digitais poderosas e informações em tempo real.” Disse o CEO e fundador Paulo Ferreira dos Santos. “Ao mesmo tempo, ajudamos cada operadora a integrar seu serviço nas principais redes de transporte, criando informações e tarifas fundamentais para uma experiência agradável e contínua para os passageiros. Hoje em dia, viagens eficientes só são possíveis digitalmente. A oferta é diferente de todas outras soluções do mercado. “

A Fertugus expande a capacidade dos passageiros de viajar pelo mundo

Primeira companhia ferroviária privada a operar em Portugal, e servindo 85.000 passageiros por dia, a Ferdagus adoptou o Big Hub como processador móvel para permitir aos passageiros melhorar a experiência do passageiro, planear, reservar e pagar o transporte público.

“Fornecer uma experiência excepcional aos nossos clientes e tornar suas vidas mais fáceis é o nosso foco principal na Ferdagus”, disse Clara Esquel, diretora administrativa da Ferdagus. “Sabemos que 44% dos clientes que usam nosso serviço ficam menos estressados ​​em suas viagens e agora, se usarem o Pick Hub, esse número aumentará. Ajudando nossos clientes a reabastecer passes, planejar viagens e reservar outros meios de transporte, e tornar a viagem mais desobstruída Isso só ajuda a mudar facilmente, que é o nosso foco principal. Estamos satisfeitos com nossa parceria com a Ubirider e esperamos continuar a melhorar as experiências de viagem dos nossos passageiros. “

Um site flexível e abrangente

A Ubirider criou o Pick como uma plataforma independente para conectar passageiros e operadores de transporte e fornecer experiências de viagem ininterruptas. Disponível na Apple Store, Google Play e App Gallery, o aplicativo móvel Big Hub permite que os usuários planejem, paguem e viajem em qualquer lugar, usando a melhor combinação de tráfego. Através da Big, tanto o processador MobiCascais como a Fertagus estão integrados nos sistemas de passes mensais de trânsito da área metropolitana de Lisboa, abrangendo 18 concelhos. Isso torna o Big Hub o único processador móvel da regiãomaçã, Android, Huawei), Elimina a necessidade de esperar na fila.

O Ferdugas integra a interface web Big Insight, que coleta informações anônimas dos smartphones dos viajantes, e as operadoras de transporte público se beneficiarão do novo canal independente e transparente para gerenciamento de viagens e cobrança de pedágio em tempo real, sem infraestrutura adicional.

Para saber mais e fazer o download do aplicativo Big Hub, visite https://www.pick.ubirider.com/ Ou https://www.fertagus.pt/.

Sobre Ubirider

Ubirider desenvolveu o site móvel e web PIG, que integra modos de transporte tradicionais e modernos e periodicamente se alinha com os interesses e necessidades dos viajantes, viajantes e operadoras de mobilidade. Big Hub é um aplicativo móvel que oferece a melhor opção para cada viagem – seja transporte público, aluguel de carro ou estoque de bicicletas. Gerencia viagens diárias de viagens de escritório a fins de semana. Para mais informações visite www.ubirider.com.

Figura 1: Ferticus e Big

Os pilotos da Ferdagus agora podem planejar e reservar viagens pelas rotas da Ferdicus e por todo o país até Portugal.

