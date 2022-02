Olimpíadas ao vivo: contagem final de medalhas para os Jogos de Pequim

Foi a sétima medalha da Finlândia no hóquei masculino, mas foi seu primeiro ouro. crédito… Chang W. Lee / The New York Times

Mais de um mês atrás, quando as listas olímpicas ainda estavam surgindo, o técnico da Suécia fez uma avaliação sincera de um campo cuja fluidez e ambiguidade tem desconcertado os executivos do hóquei masculino em todo o mundo.

“Rússia e Finlândia são fortes”, disse Johann Garbinlov.

Eles jogaram pela medalha de ouro no domingo, quando a Finlândia venceu a Rússia por 2 a 1 na última competição marcada para os Jogos de Pequim.

Os finlandeses não hesitaram em lançar um ataque de gelo no Estádio Nacional Indoor, mais do que dobrando os russos em chutes no primeiro período.

Jogo da medalha de ouro masculino

durar T Comitê Olímpico Russo 1 0 0 1 Finlândia 0 1 1 2

Os russos ainda assumiram a liderança desde o primeiro. Mas mesmo com o ritmo do finlandês caindo por um segundo, o gol empatou o placar e o torneio entrou no período regulamentar final com a partida empatada.

No entanto, o gol do finlandês no terceiro tempo foi decisivo e deixou o final sem um pouco do drama nos pênaltis que foi abundante nas partidas eliminatórias em Pequim.

O finlandês Marco Antilla entrou em confronto com o russo Alexander Yelisin. crédito… Chang W. Lee / The New York Times

A competição de domingo culminou em um torneio olímpico despojado, pelo segundo jogo consecutivo, dos atuais jogadores da NHL, o que deixou muitas listas repletas de jogadores de faculdades, circuitos europeus e outras ligas invisíveis.

Houve surpresas ao longo do caminho. Os Estados Unidos, que enviaram sua equipe mais jovem para os Jogos desde 1994, varreram a fase preliminar e estabeleceram um recorde perfeito. Antes de perder para a Eslováquia nas quartas de final O que acabou em penalidades. A Eslováquia conquistou a medalha de bronze, seu melhor desempenho olímpico no hóquei masculino, quando envergonhou a Suécia, que quase chegou à disputa da medalha de ouro.

O torneio foi muito mais interessante do que a competição feminina, já que Canadá e Estados Unidos dominaram, como de costume e como esperado. Os canadenses ganharam o ouro quando venceram os americanos na quinta-feira. A Finlândia conquistou a medalha de bronze.

Mas na competição masculina, a equipe russa – que estava competindo oficialmente como Comitê Olímpico Russo como punição pelo histórico de doping do país – era a favorita antes do torneio, embora imperfeita.

Os russos quase perderam sua primeira partida em Pequim, um encontro com os suíços. Em seguida, eles venceram a Dinamarca, que estava fazendo sua estreia nas Olimpíadas de hóquei masculino, por dois gols. A equipe tcheca venceu os russos por 6 a 5 para terminar a fase preliminar.

O gol de Mikhail Grigorenko deu aos russos uma vantagem de 1 a 0 no primeiro tempo. crédito… Doug Mills/The New York Times O vencedor da partida Hannes Björnen marcou para os finlandeses no terceiro jogo. crédito… Doug Mills/The New York Times

Eles ainda garantiram um lugar nas quartas-de-final, derrotando novamente a Dinamarca, e depois sobreviveram à semifinal contra a Suécia na noite de sexta-feira, quando foram 17 pênaltis para determinar o vencedor.

Os finlandeses tiveram um caminho um pouco mais tranquilo para a partida de domingo: venceram a Eslováquia na fase preliminar, onde também venceram a Letônia e a Suécia, derrotando a Suíça nas quartas-de-final. Eles venceram por pouco a equipe eslovaca nas semifinais, mas lideraram por um jogo bem abaixo dos russos.

Mas foram os russos que marcaram o primeiro gol no domingo. Mikhail Grigorenko, atacante que fez parte do time russo vencedor da medalha de ouro em 2018 e já jogou na NHL, rematou à rede, com quase 13 minutos para o final do primeiro tempo, passando pelo finlandês Harry Satri.

Os finlandeses empataram no início do segundo jogo, quando o zagueiro finlandês Phil Buka atirou da beira da pista, bem na frente de seu assento e a poucos metros da linha azul. O disco foi ignorado por um jogador russo-finlandês e Ivan Fedotov, o goleiro de 25 anos que nasceu na Finlândia, mas cresceu em São Petersburgo, na Rússia.

Fedotov abriu o terceiro tempo com mais sofrimento: depois de apenas 31 segundos, Hannes Bjorninen substituiu um período anterior na área com um voleio na rede russa.

Os russos não conseguem defender sua medalha de ouro desde 2018. crédito… Doug Mills/The New York Times

Quando entrei, sem muita resistência de Fedotov, a delegação finlandesa, que estava sentada perto da linha central, irrompeu e levantou a bandeira da nação.

Como esperado, os russos fizeram uma série de tentativas assustadoras e desesperadas enquanto os minutos se esgotavam no relógio.

Eles eliminaram o jogo de poder com pouco mais de seis minutos restantes, mantendo-os – e suas ambições – em um chute para os finlandeses.

Mas a buzina do goleiro não foi ouvida novamente. A Finlândia, que jogou pela primeira vez o hóquei olímpico em 1952, finalmente conseguiu sua medalha de ouro.