Ofertas de fim de semana da PS Store que cobrem os jogos da MLB e da Ubisoft

Sony está de volta com outro conjunto de Playstation Store Ofertas de fim de semana, sobre essa época MLB Show 21 E dois jogos da Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla E Imortais da Fênix Elevada. Esses descontos estão disponíveis até a meia-noite de 1º de novembro de 2021, portanto, não deixe nenhum doce ou doce atrapalhar sua compra. Não dá muito tempo para aproveitar as promoções!

O preço do MLB The Show 21 dependerá do sistema para o qual você está comprando. A versão PS4 cai para £ 24,99 / $ 29,99, enquanto a versão PS5 é £ 34,99 / $ 39,99. Depois, há a Jackie Robinson Edition, que tem ambas as versões por £ 44,99 / $ 54,99. Se você já tem o jogo, pode optar por alguns Stubs baratos. O preço do token foi reduzido, com o desconto aumentando quanto mais você compra.

Temos então Assassin’s Creed Valhalla por £ 33,59 / $ 29,99 e Immortals Fenyx Rising por £ 23,99 / $ 23,99. Se você gostaria de obter algum conteúdo extra junto com qualquer um, a Ultimate Edition para a versão anterior e o Gold para a última versão estão incluídos na promoção de fim de semana também.

Então, não é uma grande escolha desta vez, mas você provavelmente estava pensando em escolher um desses títulos de qualquer maneira. Para uma visão completa das novas ofertas de fim de semana da PS Store, Cara a cara através deste link.