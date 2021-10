O Windows 11 está causando problemas de desempenho para alguns processadores AMD Ryzen

O Windows 11 foi lançado oficialmente, mas se você tiver um processador AMD Ryzen, talvez queira adiar a atualização um pouco: A empresa está relatando Seus chips podem ter problemas com o novo sistema operacional que podem fazer com que o desempenho caia em até 15% em alguns casos.

A AMD e a Microsoft encontraram dois problemas principais com o Windows 11 no Ryzen. A primeira é que o Windows 11 pode fazer com que a latência do cache L3 triplique. A AMD afirma que o problema pode causar um desempenho pior de 3 a 5 por cento na maioria dos aplicativos afetados, enquanto alguns jogos (a AMD chama especificamente aqueles “comumente usados ​​em esportes eletrônicos”) podem ter uma queda de desempenho de 10 a 15 por cento.

O Windows 11 também tem problemas com Tecnologia de ‘núcleo preferido’ da AMD, que geralmente se destinam a converter threads no núcleo mais rápido do processador. A AMD avisa que os usuários podem ver problemas de desempenho em tarefas com uso intensivo de CPU, especificamente em processadores com mais de oito núcleos de cerca de 65W TDP.

A AMD e a Microsoft já confirmaram que estão “investigando ativamente esses problemas conhecidos para resolver por meio de atualizações de software”. Ambas as empresas prometem que uma atualização do Windows e uma atualização de software estão planejadas para o final deste mês para tentar resolver esses problemas. Mas enquanto isso, você pode querer continuar usando o Windows 10 até que a AMD e a Microsoft resolvam as coisas.