O tubarão pode ser um bebê dissidente

Esta semana, as pessoas desfrutaram coletivamente de uma fotografia de drone de um tubarão branco leitoso flutuando perto da superfície em águas verdes perto de Santa Bárbara. O filhote parecia imaculado, quase brilhante, como a pele de um tubarão jovem demais para suportar as cicatrizes que adornavam os mais velhos de sua espécie, troféus de batalhas com presas. Em uma cena, o cachorrinho parece estar olhando para a câmera com um sorriso gengival, os dentes completamente obscurecidos e os olhos negros tão grandes e vazios quanto os de uma criança.

As imagens foram publicadas originalmente no jornal Biologia ambiental de peixes, cujos autores sugeriram que esta pode representar a primeira filmagem conhecida de um tubarão branco recém-nascido. (Os cientistas os chamam apenas de tubarões brancos, enquanto os fãs os consideram adoráveis.) O lindo bebê ganhou as manchetes: “Relatado o primeiro avistamento de um grande bebê branco” em CNN E o “Santo Graal” da ciência dos tubarões: um grande tubarão branco recém-nascido capturado em vídeo pela primeira vez. salãoentre outras coisas.

Mas os cientistas não estão totalmente convencidos. “Certamente, este poderia ser um tubarão recém-nascido, ou poderia ser um tubarão com uma doença de pele, ou poderia ser uma série de outras coisas nas quais nem sequer pensamos”, disse Chris Lowe, da Universidade Estadual da Califórnia Shark. Laboratório. BBC. Gavin Naylor, pesquisador de tubarões da Universidade da Flórida, disse: Raposa “Parece mais provável (para mim) que este jovem animal tivesse talvez duas semanas de idade e se perdesse em águas rasas”.

Afinal, esse pequeno tubarão branco não era um bebê, mas um veterano dos mares há semanas? Existe uma grande diferença entre um tubarão recém-surgido e um filhote de tubarão nadando na infância? Nós investigamos o assunto e aqui está tudo o que você precisa saber sobre o tubarão que provavelmente caçará à tarde.

infantil? Quem pode dizer que é. | Carlos Gaona / artista de Malibu

Caso para a criança

Em 9 de julho de 2023, Carlos Juana, diretor de filmes sobre vida selvagem, e Philip Stearns, estudante de graduação na UC Riverside, estavam em busca de tubarões na costa central da Califórnia, de acordo com a UC Riverside. Comunicado de imprensa. Gauna avistou o filhote com uma câmera drone, nadando a cerca de 300 metros da costa. A dupla ampliou as imagens e viu o tubarão liberando uma substância branca de sua pele. Total? talvez. criança? Talvez também!

Foi aqui que aprendi que os tubarões têm “leite”, o que parece ser um potencial inexplorado para a indústria alternativa de lacticínios. As tubarões brancas grávidas secretam um líquido de cor creme chamado “leite uterino” para consumo dos fetos. Mas os jovens tubarões brancos ficam grávidos há cerca de um ano e os cientistas não sabem se a mãe produz esse “leite” durante a gravidez. As mães de tubarões brancos podem dar à luz de dois a 17 filhotes, que têm cerca de mais de um metro de comprimento e parecem fetos com nadadeiras arredondadas. Os pesquisadores estimaram que o bebê que fotografaram tinha cerca de um metro e meio de comprimento – ainda ao alcance de um tubarão recém-nascido – e sugeriram que a substância branca que o filhote parecia estar eliminando poderia ser o leite uterino que grudou em sua pele enquanto estava no útero.

Como prova adicional, Gaona disse no comunicado à imprensa que havia observado “brancos grandes, possivelmente grávidos” na área nos anos e semanas anteriores a ver o filhote. “Na minha opinião, esta peça provavelmente tinha horas, ou talvez um dia, no máximo”, disse Stearns no comunicado à imprensa. Eles ressaltam que as imagens do bebê significam que a área pode ser um local de nascimento de tubarões brancos, como os pesquisadores já haviam especulado. “O local onde os tubarões brancos dão à luz é um dos santos graais da ciência dos tubarões”, disse Gaona.

Caso para uma criança um pouco mais velha

Todos concordam que o pequeno tubarão branco é na verdade um bebê. Mas sem ver um tubarão branco bebé a emergir de um tubarão branco maior, os investigadores não podem saber ao certo quantos anos o bebé tem, ou qual é a substância branca. Gaona e Stearns oferecem outra explicação possível para o material que parece muito menos provável de ser inspirado. O tubarão pode estar sofrendo de uma “doença de pele única e desconhecida”, escreveram eles no jornal. Observou-se que tubarões e raias desenvolvem dermatite e outras infecções bacterianas, embora não apresentem quaisquer sintomas semelhantes a essas picadas.

Embora uma doença de pele seja certamente possível, o argumento mais convincente contra este ser um bebé real é simplesmente a falta de provas. Robert Hueter, conselheiro científico chefe da OCEARCH, disse… Washington Post Ele não tem conhecimento de nenhuma evidência de que o leite intrauterino possa congelar em recém-nascidos. Como Naylor apontou à Vox e à CNN, os tubarões brancos geralmente dão à luz entre 8 e 12 filhotes por vez, levantando a questão do paradeiro de outros recém-nascidos. Por mais que a presença do bebé na área revele onde o tubarão branco nasceu, é possível que o bebé tenha nadado uma distância significativa da área de nascimento, disse Greg Skomal, cientista pesqueiro sénior do Departamento de Pesca Marinha de Massachusetts, à CNN. .

Se uma criança pesca peixe, e daí?

Apesar do domínio dos tubarões brancos na cultura popular e na comunidade científica, muitos aspectos das suas vidas permanecem um grande mistério. Os cientistas não sabem se dão à luz em águas rasas, como o reduto do bebé de Santa Bárbara, ou se dão à luz mais longe, no mar. Saber mais sobre os locais de nascimento destes tubarões icónicos, que a União Internacional para a Conservação da Natureza classifica como vulneráveis, ajuda os cientistas a protegê-los – embora tubarões e raias em todo o mundo enfrentem a extinção devido à pesca excessiva, o número de tubarões brancos está a aumentar. estar aumentando. aumentando Em águas dos EUA.

Por enquanto, o que esta filmagem de drone realmente capturou – um bebê doce alimentado com leite se desprendendo de seu cobertor fetal, um bebê tubarão um pouco mais velho tendo uma crise de cuidados com a pele ou alguma outra terceira coisa – permanece um mistério. Mas uma coisa é certa: embora os bebés humanos muitas vezes precisem de algum tempo para secar, engordar e parecer fofos, os bebés tubarões são perfeitos desde o início. E embora a imagem deste bebé tubarão, mesmo que a sua idade seja indeterminada, possa não ser o Santo Graal da ciência, ele tornou-se, aos meus olhos, o bebé Gerber dos peixes cartilaginosos, a mandíbula que soltou mil “ooohs”. “