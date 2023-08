O Telescópio Espacial Webb acaba de lançar duas imagens impressionantes da Nebulosa do Anel

O Telescópio Espacial Webb recentemente fotografou a Nebulosa do Anel com dois sensores primários, revelando a formação gasosa Em detalhes sem precedentes.

Imagens do Telescópio Webb Pilares da Criação

As imagens impressionantes mostram os glóbulos ricos em hidrogênio na nebulosa e sua região interna preenchida com gás quente. A nebulosa – descoberta pela primeira vez em 1779 – foi fotografada pela Near Infrared Webcam (NIRCam) e pelo Medium Infrared Instrument (MIRI), que mostram vários aspectos da estrutura e composição da nebulosa planetária.

A nova imagem NIRCam destaca aspectos da estrutura filamentosa do anel interno, enquanto a imagem MIRI mostra aspectos das características concêntricas externas da nebulosa. Nota importante: a Nebulosa do Anel (NGC 6720) recentemente fotografada não deve ser confundida com a Nebulosa do Anel do Sul (NGC 3132), que Webb foi baleado no ano passado.

Segundo a Agência Espacial Europeia lançar Descrevendo a imagem, a nebulosa se aproxima da forma de uma rosquinha, com uma mistura de gás e poeira na forma de uma bola de rúgbi caindo na abertura da nebulosa (o buraco da rosquinha, para continuar medindo).

Uma nebulosa é uma nuvem de gás e poeira no espaço. Muitas nebulosas se formam quando as estrelas morrem, e algumas nebulosas são regiões onde nascem novas estrelas. De acordo com a NASA. A Nebulosa do Anel está localizada a 2.500 anos-luz da Terra. O anel principal da nebulosa consiste em gás sendo expelido por uma estrela moribunda no núcleo da nebulosa. A estrela acabará por se tornar uma anã branca. nosso próprio O sol pode ter uma nebulosa Quando finalmente expirar em cinco bilhões de anos, ela se tornará uma anã branca, embora quase não estejamos por perto para vê-la (nunca diga nunca)!

Fora do anel principal da nebulosa existem cerca de dez arcos concêntricos, que de acordo com a mesma versão podem vir de interações entre a principal estrela moribunda no centro da nebulosa e sua companheira de baixa massa; Ao estudar a nebulosa, os astrônomos podem deduzir detalhes da estrela que lhe deu origem.

Por mais estranho que pareça, duas imagens diferentes da mesma nebulosa podem ter cores diferentes. Mas o Webb observa objetos em comprimentos de onda infravermelhos, o que significa que nossos olhos literalmente não conseguem lidar com as imagens brutas do Webb. Imagens brutas ricas em dados são mostradas em preto antes do arquivo Processadores de imagem Webb traduzem dados infravermelhos em comprimentos de onda de luz visível– o que fizeram com a imagem deste artigo, mostrando certos aspectos da nebulosa em cada imagem.

de alguns As visões mais profundas do universo Para estudar Anéis de planetas em nosso sistema solarWebb dá aos astrônomos uma visão totalmente nova do espaço. E nós (o público) nos deleitamos com o brilho de tudo o que o universo tem a oferecer, desde a luz mais antiga que podemos ver até Urano.

