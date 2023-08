O que você pode fazer se estiver andando de carro com um motorista que decidiu abrir uma cerveja?

Querida Abby: Uma prima minha que quase não conheço (vinte anos mais velha e viveu a centenas de quilômetros de distância durante toda a minha vida) está me visitando. Ele se ofereceu para me levar até a casa de seu irmão no campo, a cerca de 50 quilômetros daqui, para jantar.

Os últimos 24 quilômetros foram em estradas estreitas. A oito quilômetros do nosso destino, ele para para comprar uma cerveja. Quando partimos, ele pediu à namorada que abrisse um copo para ele e ele beberia enquanto dirigia. Nunca me ocorreu que ele, um profissional rico, faria uma coisa tão estúpida.

Se isso acontecesse novamente, acho que lhe perguntaria educadamente: “Você poderia, por favor, esperar até não estar mais ao volante?” Se ele for inaceitável, eu acrescentaria (sinceramente): “Você perdeu um amigo para alguém que bebeu e dirigiu, então eu realmente prefiro que você não faça isso.” No entanto, se ele recusasse, eu estaria em apuros.

Eu não queria estar no carro com alguém que estivesse bebendo e não tinha condições de sair do carro. Como mencionei, estávamos no meio do nada e como não tenho smartphone, não pude pedir um Uber ou procurar um serviço de táxi próximo. Agora sei que nunca aceitaria uma carona a menos que tivesse sido claro (de forma amigável) com o motorista de antemão – mas, nesse caso, o que eu poderia ter feito? Viajante infeliz em Maryland

Prezado passageiro: Você aprendeu uma lição importante. Além de expressar seu aborrecimento, não havia nada que você pudesse fazer. A melhor saída é não entrar nisso em primeiro lugar. No futuro, se essa pessoa lhe oferecer carona, entre no seu próprio carro e siga.

Observação: considere adquirir um smartphone – por motivos de segurança.

