O processo de Portugal para a seleção final de Veneza foi acusado de violações contra o artista principal

Bruno Letao, curador do pavilhão português, acusou o Ministério da Cultura de Portugal de cometer “violações óbvias” do dever.

Em uma chamada com Jornal de arte, Leitão qualificou o tribunal arbitral que supervisionou o pedido do país para a 59ª Final de Veneza a partir de 23 de abril de 2022 como “calúnia, totalmente alheia à realidade e rejeição da arte”.

Na carta compartilhada com Jornal de arte, A candidatura do maior artista português Grata Clomba para representar Portugal na Final de Veneza, o vigésimo aniversário de maior prestígio do mundo, afirma Nuno Crespo, do Porto, foi efectivamente torpedeado por um jurado que é também director da Escola de Arte. Universidade Católica Portuguesa e conhecido crítico de arte português. Crespo venceu a candidatura de Colomba dramaticamente abaixo de seus pares no júri, confirmando que a pontuação média ficou abaixo das outras candidaturas. Ele apelou do veredicto.

Publicado nos comentários e na carta dirigida ao artista na apelação, Crespo parece exigir o estudo de Clomba sobre as tradições coloniais e o racismo nesta série. Lesão – uma ferida Foi reconhecido na presença de outras exposições de artistas portugueses que exploram questões comparáveis.

Carta aberta compartilhada por Klomba do tribunal arbitral, incluindo o comentário de Crespo: “A noção de que o racismo é uma ferida aberta já está sujeita a muitas abordagens; A proposta proposta, portanto, não nos permite ver como, em uma exposição, você pode rever, criticar ou estender essa ideia – já discutida e visualizada de várias maneiras.

Leitão descreve esta crítica como “chocante, especialmente em Portugal”.

“Nos Estados Unidos e no Reino Unido, há um grande esforço para entender as tradições coloniais por meio da arte”, diz Ledao. “Mas em Portugal, um país que transportou grande número de pessoas da África para os Estados Unidos durante o tráfico atlântico de escravos, não se discute muito sobre isso. Pouquíssimos artistas trabalharam nesse assunto. Raramente é discutido em um fórum nacional .É chocante dizer que o colonialismo ou o racismo não podem ser estendidos em Portugal.Nós sentimos necessidade de apelar.Isso estava além de mim e de Grata.Eu senti que se não apelássemos, estaríamos caluniando qualquer artista afrodescendente.

Crespo acrescentou que não considerou “o mérito artístico da artista Grata Golomba” “satisfatório” porque “a meu ver a representação oficial não é necessariamente o fim pretendido da arte”. A candidatura da Clomba “não garante o movimento e internacionalização da cena artística e cultural portuguesa”, disse.

“Como ele pode dizer isso?” Diz Leitão. “Ela é portuguesa. Esta é uma crítica sem sentido. Grata Klomba pode ser uma das principais artistas portuguesas desta época. Ele é definitivamente um dos mais admirados internacionalmente. Seus trabalhos foram exibidos nos funerais de São Paulo e em Berlim e em grandes empresas ao redor do mundo, e seu trabalho continua sendo um filme marcante no Palais de Tokyo nesta temporada. “

A Leitão recorreu desta decisão, uma vez que nos procedimentos habituais do júri nenhum membro pode decidir e os resultados serão alcançados por consenso. “Esta decisão não reflete o apreço da maioria dos membros do júri pela qualidade da nossa candidatura e pela relevância do projeto de arte, em particular do artista e da equipa envolvida”, disse a carta.

Não foi possível contatar Crespo e o Ministério da Cultura de Portugal para comentários no momento da publicação.

Portugal não é o único país em análise no processo de seleção do Pavilhão de Veneza. Arts Council Korea Anunciado Depois que membros do comitê anterior renunciaram em massa devido a alegações de interesse, um novo comitê de seleção será formado para selecionar um curador para o pavilhão sul-coreano.