O primeiro satélite da Irlanda foi levado ao espaço em um foguete lançado da Califórnia – The Irish Times

A Irlanda finalmente aderiu à era espacial. O Eirsat-1, o primeiro satélite do país, foi lançado ao espaço na noite de sexta-feira a bordo de um Falcon 9 Space

Houve comemorações no Centro de Controle da Missão da University College Dublin, em Dublin, onde o satélite – que lembra um bolo Battenberg em tamanho e formato – foi projetado e construído por dezenas de estudantes nos últimos seis anos.

As comemorações iniciais foram temperadas pela estressante espera de duas horas para entrar em contato com o satélite depois que ele foi descarregado da nave-mãe e colocado em órbita.

A equipe não conseguiu fazer contato quando passou pela primeira vez sobre a Irlanda, pouco depois das 21h da noite de sexta-feira, mas esperava fazê-lo durante os voos subsequentes, através de suas estações terrestres em Kerry e Dublin.

Pouco antes das 22h30, a UCD tuitou que havia recebido um sinal do satélite.

“É emocionante”, disse Maeve Doyle, estudante de doutorado e engenheira de software sênior. “Para ser honesto, é surreal. Seis anos de trabalho nos trouxeram até este ponto. É difícil de acreditar.”

Sheila McBreen, professora da Escola de Física da UCSD que faz parte da equipe de liderança acadêmica e profissional, também estava em ótima forma.

“Sinto uma sensação de calma, orgulho e entusiasmo geral sobre o que acontecerá a seguir”, disse ela.

O satélite irlandês Eirsat-1, visto aqui no canto superior direito do distribuidor, está acoplado a um Space

No total, cerca de 50 estudantes da UCD, incluindo nove estudantes de doutoramento e nove estudantes de mestrado, produziram 23 publicações de investigação até agora após a sua construção. Foram necessárias 20.000 horas de testes e resolução de problemas para chegar a este ponto.

O satélite realiza três experimentos, incluindo um detector de raios gama que estudará algumas das explosões mais brilhantes do universo.

Outro experimento envolve medir a modulação da temperatura no espaço por meio de placas quadriculadas alternativas no topo do satélite.

Haverá um terceiro experimento com controle de ondas, uma forma inovadora de garantir que os satélites no espaço estejam apontados na direção certa.

Falando antes do lançamento, a Presidente da UCD, Professora Orla Feeley, disse que muitos estudantes ficariam orgulhosos de ver “um pequeno pedaço da Irlanda, um pequeno pedaço da UCD” no céu noturno.

“O desafio técnico de colocar tudo num espaço tão pequeno é incrível. O espaço é a porta de entrada para muitos estudantes de ciências e engenharia.

Retratado em um evento UCD para comemorar o lançamento do Eirsat-1 em um espaço

Parafraseando as palavras imortais de Neil Armstrong, ela disse: É um pequeno passo para a indústria espacial irlandesa, mas o início de algo enorme.