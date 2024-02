O módulo lunar japonês capturou esta imagem estranha antes de ser envolvida pela noite lunar

Contra todas as probabilidades, o módulo SLIM do Japão conseguiu regressar à ação mais de uma semana depois de cair de cabeça para baixo na superfície da Lua, mas agora permaneceu adormecido durante toda a noite lunar e poderá nunca mais ser capaz de acordar novamente. Equipe SLIM da Agência Aeroespacial Japonesa JAXANa quinta-feira, ele compartilhou a última imagem tirada pela sonda na cratera lunar Cheoli antes do anoitecer, à medida que a noite se aproxima. Uma noite lunar dura o equivalente a duas semanas terrestres e pode ficar mais fria que -200 graus Fahrenheit.

Ontem à noite (31/01 ~ 01/02) enviamos um comando para executar #Construção moderadaO comunicador ligou novamente por precaução, mas sem resposta, confirmamos que o SLIM havia entrado em estado de suspensão. Esta é a última visão da lua capturada pelo SLIM antes do anoitecer. #Boa tarde #jaxa pic.twitter.com/V1iAUoxJFK — 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) 1º de fevereiro de 2024

A equipe confirmou que o módulo de pouso movido a energia solar permanecerá em estado de hibernação pelo menos durante a noite lunar. As chances de retomarmos as operações depois disso não são grandes, mas, novamente, vocês já nos surpreenderam uma vez. “Embora o SLIM não tenha sido projetado para noites lunares rigorosas, planejamos tentar trabalhar novamente a partir de meados de fevereiro, quando o sol voltará a brilhar nas células solares do SLIM”, escreveu a equipe em seu site. X. Se esta é realmente a última foto do SLIM, deve ser assustadora.