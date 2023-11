O Ministério da Defesa russo disse que a Rússia destruiu drones ucranianos, inclusive sobre Moscou

CNN

A Rússia frustrou mais de 20 ucranianos Drone Autoridades anunciaram no domingo que houve ataques em território russo no último dia, inclusive na capital, Moscou, um dia depois de terem sido lançados.O maior ataque de drones Contra a capital ucraniana desde o início da invasão abrangente.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, 24 drones ucranianos foram destruídos no território das regiões de Moscou, Tula, Kaluga, Bryansk e Smolensk durante as últimas 24 horas.

Além disso, as defesas aéreas russas interceptaram 53 drones ucranianos durante o mesmo período em áreas ucranianas sob controle russo, segundo o ministério. Entre eles estavam Kharkiv, Kherson, a autoproclamada República Popular de Donetsk e a autoproclamada República Popular de Luhansk.

O ministério acrescentou: “17 mísseis HIMARS MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) foram interceptados durante as últimas 24 horas”.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que nenhum ferimento ou dano foi relatado como resultado dos destroços dos drones interceptados.

Na região russa de Tula, um dos drones colidiu com um edifício residencial, danificando janelas e ferindo levemente uma pessoa, segundo o governador de Tula, Alexei Dyumin.

O ataque ao DPR danificou o sistema energético e deixou partes da região sem energia durante a noite, de acordo com o presidente do DPR, apoiado pela Rússia, Denis Pushilin.

“A situação é difícil”, disse Pushilin via Telegram no domingo, acrescentando: “O trabalho continua e tudo está sendo feito para devolver o calor e a luz aos nossos cidadãos o mais rápido possível”.

O Ministério da Defesa russo também disse no domingo que suas defesas aéreas destruíram dois mísseis antiaéreos S-200 no ar sobre o Mar de Azov por volta das 11h, horário de Moscou (3h ET).

Imagens Globais Ucrânia/Global Images Ucrânia/Getty Images Um funcionário do serviço municipal remove destroços do playground de uma pré-escola destruída por um drone no distrito de Solomyansky, em Kiev, Ucrânia, em 25 de novembro de 2023.

Estes ataques ocorrem na sequência do maior ataque de drones russos à capital ucraniana, Kiev, desde o início da sua invasão em grande escala, segundo autoridades locais. Uma postagem no Telegram da Força Aérea Ucraniana disse ter interceptado 71 aeronaves Drones Shahid Em seis regiões da Ucrânia, com a grande maioria na região de Kiev. Ela descreveu o ataque como um “número recorde” de drones.

O ataque a Kiev levou a um corte temporário de energia em 77 edifícios residenciais e 120 instalações no centro da cidade no sábado, antes do fornecimento ser restaurado no final do dia.

À medida que o tempo fica mais frio, a Ucrânia enfrenta… Medos de eventos recorrentes Desde o Inverno passado, quando a Rússia levou a cabo uma campanha sustentada de ataques às suas infra-estruturas energéticas.