O Mensagens do Google pode estar pronto para uma nova onda de atualizações úteis

O que você precisa saber

Sinais ocultos na versão beta do Mensagens do Google revelaram possíveis recursos futuros, incluindo efeitos de câmera e a capacidade de remover rascunhos de visualização.

Se o recurso Efeitos de Câmera se tornar público, os usuários poderão aprimorar suas fotos diretamente na interface da câmera, adicionando um elemento divertido às suas conversas.

O aplicativo também pode sofrer alterações, como a remoção da exibição dos principais contatos ao tocar no ícone de pesquisa.

O Mensagens do Google está constantemente introduzindo novos recursos e não mostra sinais de desaceleração, com mais atualizações em andamento.

Vazador prolífico AssembleDebug em com.TheSpAndroid Ele revelou uma série de novos recursos na versão beta mais recente do Mensagens do Google. Com base em alguns sinais ocultos, parece que podemos obter efeitos de câmera e a opção de remover rascunhos de visualização.

Para começar, o Mensagens do Google tem sua própria atividade de câmera dentro do aplicativo, que não depende do aplicativo de câmera do seu telefone. Agora, parece que o Google está trabalhando em alguns efeitos interessantes de câmera para o aplicativo de mensagens, e você provavelmente poderá ativá-los ou desativá-los com um botão.

Quando esse recurso se tornar público, você poderá aprimorar suas fotos com filtros e efeitos interessantes diretamente da interface da câmera, adicionando um toque de diversão aos seus bate-papos.

Além disso, o Mensagens do Google pode remover a visualização de rascunhos de mensagens da tela principal de bate-papo. Isso faz com que a tela inicial do aplicativo pareça mais limpa, embora também possa remover um recurso útil. Este poderia ser um sinalizador usado pelo Google para corrigir erros internos, segundo Corpo do robô.

Na próxima atualização do Mensagens, o Google também poderá parar de mostrar seus principais contatos quando você tocar no ícone de pesquisa. Geralmente mostra os contatos recentes com quem você conversou. No entanto, de acordo com AssembleDebug, a mudança potencial pode resultar no desaparecimento completo desta lista de contatos principais.

(Crédito da imagem: TheSpAndroid)

No final do ano passado, o Google também removeu a exibição dos principais contatos ao iniciar uma nova conversa no Mensagens. Agora, parece que o gigante das buscas pode estar dando um passo adiante, ocultando totalmente a seção de contatos principais.

Se esse sinalizador se tornar um recurso real, poderá demorar um pouco mais para encontrar os destinatários da mensagem no futuro. Você pode acabar tendo que pesquisar e percorrer sua lista de contatos.

Remover a seção de contatos principais pode ser contra-intuitivo, mas não está claro quais dessas alterações o Google manterá para sempre no futuro.