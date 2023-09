Os próximos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max da Apple terão as mesmas opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB dos modelos iPhone 14 Pro, de acordo com informações compartilhadas hoje por Empresa de pesquisa taiwanesa TrendForce.



A empresa de pesquisa reiterou sua afirmação de que ambos os modelos do iPhone 15 Pro serão equipados com 8 GB de RAM, em comparação com 6 GB dos modelos do iPhone 14 Pro. Mais RAM pode melhorar o desempenho, especialmente em multitarefa. A empresa de pesquisa disse que os modelos básicos do iPhone 15 e iPhone 15 Plus terão 6 GB de RAM.

A TrendForce acredita que o iPhone 15 Pro custará a partir de US$ 999 nos EUA, assim como o iPhone 14 Pro. No entanto, a empresa de pesquisa espera que o iPhone 15 Pro Max comece em US$ 1.199, o que representa um aumento de US$ 100 em relação ao iPhone 14 Pro Max.

Espera-se que todos os quatro modelos do iPhone 15 sejam equipados com uma porta USB-C e Dynamic Island, enquanto há rumores de vários recursos adicionais para os modelos Pro, incluindo uma moldura de titânio, um botão de ação personalizável, um chip A17 Bionic e Wi-Fi. Suporte 6E. Uma lente periscópio com zoom óptico de até 6x no Pro Max e muito mais.

A Apple apresentará a série iPhone 15 em um evento agendado para terça-feira, 12 de setembro, às 10h (horário do Pacífico). Uma transmissão ao vivo do evento estará disponível no YouTube, no site da Apple e no aplicativo Apple Events para Apple TV.