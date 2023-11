Computador Internet

Lisboa, Portugal, nov. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Portugal, um país outrora famoso pelos seus exploradores marítimos, está mais uma vez a atrair a atenção do mundo à medida que se aventura em novos territórios. No momento, está abrindo caminho na indústria de tecnologia blockchain.

Lisboa reivindicou recentemente os holofotes como o centro de criptografia mais importante do mundo, ultrapassando cidades como Zurique, Nova Iorque, Berlim e Singapura. Foi revelado que Relatório CV VC Portugal 2023 Lisboa está a estabelecer-se como o núcleo de um próspero ecossistema blockchain.

Neste artigo, nosso foco está na estrela em ascensão nesta cena – o Protocolo de Computação da Internet (ICP) O seu papel na formação do cenário blockchain de Portugal.

Uma visão geral do ecossistema blockchain de Portugal

Os últimos quatro anos trouxeram um declínio de 50% no montante total de financiamento de risco global para a tecnologia blockchain. No entanto, a fatia do bolo da Europa cresceu para 17%, uma melhoria significativa em relação aos 10% em 2018.

No mesmo ciclo temporal, Portugal angariou 295 milhões de dólares em negócios de risco. Isto representa 0,46% do capital de risco total de blockchain na Europa e 0,3% globalmente.

Entre o terceiro trimestre de 22 e o terceiro trimestre de 23, Portugal recebeu US$ 106,3 milhões em financiamento de risco em blockchain. Isto representa um aumento de 221% no financiamento nos últimos quatro trimestres. Apesar de um declínio global no financiamento de risco criptográfico, o tamanho médio dos negócios em Portugal registou um aumento de 543% ano após ano.

Das redes blockchain às finanças descentralizadas, e das aplicações de jogos e metaversos às exchanges de criptomoedas, não faltam inovações da Web3 que se enraízam em Portugal. Estes números contam a história de uma economia preparada para abraçar, desenvolver e dominar o sector industrial de tecnologias descentralizadas.

É neste contexto que o protocolo de computação na Internet surge como um interveniente fundamental, tornando-se uma força motriz do desenvolvimento da economia blockchain de Portugal.

Computação Mundial: Redefinindo a Internet

A base do ICP baseia-se na missão de reimaginar a própria Internet como uma alternativa descentralizada aos sistemas tradicionais de TI legados. A infraestrutura Cloud 3.0 permite a criação e o consumo de experiências baseadas em dados por meio de uma rede sem servidor – computação global.

Bem, essa ideia parece ótima em teoria, mas você provavelmente está se perguntando como o ICP funcionou no mundo real. A World Computer oferece novas oportunidades para desenvolvedores e empreendedores. Agora é mais fácil do que nunca criar tecnologia com impacto tangível.

A World Wide Web é mais rápida, mais barata e mais autônoma que os sistemas Web 2.0. Além de sua escalabilidade infinita, o ICP é verdadeiramente descentralizado. Essa característica vai além do processamento superficial da rede global de computadores.

Ao contrário de outros blockchains que colocam sistemas de aplicativos descentralizados em camadas sobre a infraestrutura de TI tradicional, como servidores centralizados, o ICP apresenta descentralização em camada completa. Isto constitui uma ousada mudança de paradigma na visão geral da tecnologia Web 3.0.

Da Suíça à Itália, o ICP está a ganhar o interesse de partes interessadas governamentais e empresariais. No entanto, como qualquer tecnologia emergente, não é isenta de dificuldades de crescimento.

Desafios e oportunidades futuras

O desafio de adoção generalizada de todas as tecnologias blockchain, incluindo ICP, é enorme. Mesmo à medida que mais e mais pessoas começam a explorar a nova fronteira da Internet, a World Computing ocupa um lugar à parte.

Embora represente uma promessa, o ICP não é familiar para a maioria dos usuários e desenvolvedores. No entanto, o ICP vê isto não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Com a sua visão de integração global, o ICP investe fortemente na construção de uma comunidade global. Reconhece que uma blockchain é tão forte quanto a comunidade que a apoia. Portanto, o seu foco é envolver ativamente a comunidade Web3 em todo o mundo.

O ICP mantém parceria com mais de 50 empresas de criptografia de renome. Cresceu e tornou-se uma presença global abrangendo cinco continentes e 30 países. Mas talvez o maior catalisador para o crescimento da comunidade sejam os seus centros internacionais.

ICP.Hubs Iniciativas para a adoção mundial de computadores. Eles facilitam a educação através de uma combinação saudável de oficinas e programas educacionais. Além disso, promovem ativamente um envolvimento significativo com funcionários governamentais e decisores políticos.

Os ICP.Hubs fornecem um canal para compartilhar os desafios e necessidades únicos de cada região. Ao compreender profundamente estas nuances e abordá-las em conformidade, o ICP planeia desbloquear a adopção global da Computação Mundial. Até agora, o ICP estabeleceu 19 centros internacionais em 30 países.

Uma das cidades mais recentes a lançar o ICP.Hub não é outra senão Lisboa, a capital de Portugal. Este é um passo claro no sentido de promover um ambiente que promete não só crescimento e sensibilização, mas também um maior envolvimento na comunidade ICP de Portugal.

como Dominic Williams O fundador da Divinity Foundation tinha razão: Portugal está a emergir como uma potência criptográfica e o ICP está a construir a sua presença ao lado dele.

Conclusão

O futuro da Web3 em Portugal brilha. A indústria de blockchain em Portugal mostra sinais claros de crescimento. O ICP está no centro, preparado para deixar uma marca duradoura no cenário tecnológico do país.

A aplicação prática do World Computer do ICP abre caminho para novas aplicações interessantes de infra-estrutura descentralizada em grande escala. Com estabelecimento estratégico ICP.Hub Portugal O compromisso de promover uma comunidade ICP vibrante em Portugal foi reforçado.

