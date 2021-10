O HTC Vive Flow de $ 499 é VR para pessoas que não gostam de realidade virtual

Depois de anos focando na realidade virtual voltada para negócios, a HTC está lançando em novembro um fone de ouvido com foco em entretenimento de US $ 499 chamado Vive Flow, com pré-encomendas começando globalmente hoje.

O novo Vive Flow parece muito diferente da maioria dos dispositivos HTC Vive. É uma peça independente de hardware modelada a partir de um par de óculos de sol, e à primeira vista pode passar impulsionador Um headset de realidade, e não apenas um VR. Mas por trás das sombras do espelho de olhos falsos, você encontrará uma versão mais leve dos fones de ouvido Vive anteriores – exceto por alguns recursos principais.

The Vive Flow, que era Vazou muito Antes do lançamento da HTC hoje, é um compromisso entre recursos e acessibilidade. O dispositivo tem uma tela de 1,6K por olho (a HTC não forneceu a resolução exata) com um campo de visão de 100 graus com uma taxa de atualização de 75Hz. Isso é um pouco abaixo da taxa de 120 ° e 90 Hz que você encontrará Quanto mais caro o Vive Focus 3 Quase a mesma taxa de atualização, mas menos campo de visão do que a missão original. Também é ligeiramente comparável à taxa de atualização do Oculus Quest antes da última atualização e um pouco mais estreito do que o campo de visão de 110 graus.

Duas câmeras frontais controlam o rastreamento de movimento de dentro para fora, e a HTC planeja oferecer suporte ao rastreamento manual também, embora o recurso não estivesse disponível durante a demonstração de pré-lançamento e não oferecesse um cronograma exato para seu lançamento. Ele usa o chipset Qualcomm XR1 de última geração (ao contrário do XR2 do Quest 2), tem respeitáveis ​​64 GB de armazenamento, mas – ao contrário do Focus 3 – não há slot para cartão de expansão.

O hardware leve é ​​um grande ponto de venda para a HTC. “Queríamos algo mais leve, mais usável e mais fácil de viajar”, ​​diz Dan O’Brien, chefe de realidade virtual da HTC. O Flow pesa 189 gramas, em comparação com cerca de 500 gramas do Oculus Quest 2, e tem um design articulado que se dobra para caber em uma maleta de US $ 49.

Ao contrário dos fones de ouvido Vive anteriores, o Vive Flow não vem com um controlador. Em vez disso, você conecta sem fio o fone de ouvido a um smartphone Android e usa o telefone como um controle remoto / touchpad. Semelhante aos controles remotos Google Daydream ou Samsung Gear VR, é basicamente um apontador laser virtual com botões para selecionar itens e acessar a tela inicial.

Imagens vazadas mostraram o fluxo conectado a uma caixa preta, que algumas pessoas especularam que pode ser um dispositivo de computação externo. Na verdade, é uma bateria de US $ 79 que permite usar o fone de ouvido por quatro a cinco horas. O Flow tecnicamente tem sua própria bateria, mas a HTC diz que dura apenas alguns minutos – é projetado para permitir que você troque as fontes de energia sem desligar o fone de ouvido. Portanto, você precisará da bateria HTC, que é vendida separadamente do fone de ouvido, ou (de acordo com a HTC) qualquer banco de energia de 10.000mAh e cabo USB-C.

Além do controle do dispositivo, a conectividade do telefone permite espelhar aplicativos Android, chamar uma cópia virtual da tela inicial do telefone e executar aplicativos como serviços de streaming de vídeo em uma janela flutuante. O fone de ouvido não emparelha com iPhones e, embora a HTC não tenha descartado o suporte futuro, ele apontou que existem sérias desvantagens para o iOS rodar bem com Flow.

A HTC deseja que as pessoas usem o Vive Flow para experiências visuais imersivas, mas muitas vezes estáticas. Portanto, você pode assistir a um vídeo de 360 ​​graus ou sentar-se em um ambiente virtual, mas não pode usar aplicativos que exigem mãos totalmente virtuais. (Isso exclui a maioria dos jogos VR conhecidos.) O rastreamento da câmera oferece uma experiência mais natural do que um fone de ouvido que só pode detectar o ângulo da sua cabeça, mas o catálogo do aplicativo e o design de óculos meio solto significam que você provavelmente não vai divagar.

A HTC diz que o Flow será lançado com 100 aplicativos e 150 com suporte até o final do ano. Além de usos como streaming de vídeo, o anúncio de lançamento promove o aplicativo Tripp Meditation e o serviço de terapia de realidade virtual MyndVR projetado para idosos. Você também pode interagir com espaços sociais de RV como o Vive Sync e assistir a streams de vídeo, o que é comprovado Popular em óculos de realidade aumentada. O Flow suportará um subconjunto limitado de aplicativos na Loja Viveport da HTC, e os usuários podem assinar um serviço de assinatura de aplicativo Viveport de $ 5,99 por mês com desconto e foco no fluxo.

Foto: HTC Foto: HTC Foto: HTC

O Vive Flow parece ser oferecido principalmente como um fone de ouvido de realidade virtual para pessoas que consideram os fones de ouvido de realidade virtual complicados ou intimidantes. O’Brien descreve o dispositivo como algo fácil de colocar em uma bolsa durante uma viagem, sem se preocupar com peças extras, como controladores. “Queríamos fazer algo muito fácil e flexível”, diz ele. Em vez de competir com os fones de ouvido para jogos, a HTC está tentando criar uma nova categoria própria.

O foco da HTC em usuários mais velhos (“a grande população Boomer”, disse um representante do MyndVR) é parte dessa estratégia. Essa é a motivação para obter um design que se pareça com óculos em vez das alças que você encontrará na maioria dos fones de ouvido. “Há um usuário por aí que realmente deseja que essa coisa não seja intimidante e fácil de ligar e desligar”, diz O’Brien, e é para isso que o Flow foi projetado. O resultado tem muito em comum com o agora descontinuado Oculus Go, mas com uma aparência mais elegante e atualizações como rastreamento de câmera de dentro para fora.

Minha curta experiência com o Vive Flow foi uma mistura de coisas. Na verdade, o fluxo é notavelmente leve – provavelmente em parte porque o HTC esgotou sua bateria. Mas sem um sistema de alça para manter o fone de ouvido no lugar, a tela continuou deslizando pelo meu rosto e borrando a metade superior da minha experiência de RV. A HTC planeja oferecer juntas de face intercambiáveis ​​de reposição para caber em tamanhos diferentes, e uma delas funcionou melhor do que a original. Mas eu ainda tive que ter cuidado ao virar minha cabeça, e a sensação do delicado equilíbrio do fone de ouvido não era totalmente confortável.

O fluxo era mais provável do que Fones de ouvido VR “semelhantes aos óculos anteriores” Eu tentei. Ainda parece muito mais instável do que o Focus 3, Quest ou praticamente qualquer outro fone de ouvido principal, e não há opção de pulseira alternativa para pessoas que desejam um ajuste mais seguro. Há um dial de ajuste de dioptria para que você possa mudar o foco em cada olho individualmente, mas como no Quest 2, você não pode mudar o foco enquanto está realmente olhando para uma imagem – você tem que tirar o fone de ouvido, girar as rodas dentadas, e ligue-o novamente.

O console baseado em smartphone, a maior mudança do Vive Flow em relação ao design VR padrão, faz sentido na teoria, mas é estranho na prática. Usei um dispositivo Android fornecido pela HTC que funcionou bem como um apontador laser VR. Mas, graças à tendência de longo prazo de Telefones maiores do que nuncaQuase não consigo segurar o telefone HTC para clicar nos botões virtuais na tela. Também é uma escolha estranha para qualquer fone de ouvido destinado a usuários mais velhos significativamente menos provável Para possuir um smartphone.

O rastreamento da mão pode resolver parcialmente o problema de interação. Mas as interfaces de gestos continuam frustrantes ou falham e normalmente exigem que você levante os dedos para realizar bons movimentos, o que também parece uma opção ruim se suas mãos têm mobilidade limitada e eu não pude experimentar a versão HTC em meu demo. O’Brien diz que a HTC ainda está trabalhando com opções para outros sistemas de controle – seu plano é lançar o fone de ouvido e, em seguida, ajustar seu design com base em como as pessoas o usam.

No geral, não está claro se o foco da HTC na portabilidade é a chave para conquistar os céticos da RV. As empresas têm promovido “RV você pode jogar na sua bolsa” há anos, e fora das pessoas cujos empregos incluem fones de ouvido, não vi ninguém citar isso como um argumento de venda – embora eu tenha ouvido elogios de céticos sobre mais volumoso fones de ouvido para serem confortáveis. A HTC também diz que as pessoas se sentirão menos envergonhadas ao usar esse design parecido com óculos de proteção em locais públicos como aviões. Como alguém que já usou um fone de ouvido de realidade virtual em um avião, não tenho certeza se isso é o suficiente para apagar sua estranheza básica.

Não há realmente um público claro para streaming no mercado dos EUA. É muito mais caro e menos rico em recursos do que o Oculus Quest 2 do Facebook, mas sem recursos especializados que podem torná-lo atraente para outras empresas ou organizações. (Festivais de cinema e escolas podem usar um fone de ouvido de realidade virtual simples para vídeo em 360 graus, por exemplo … mas o Flow não.) A HTC criou aplicativos sociais como o Sync, que podem ter um apelo relativamente amplo. Mas fora das opções de meditação e vídeo, a demonstração do Flow não ofereceu uma grande noção de seu valor diário. Na maioria das vezes, encontrei pequenos jogos que posso jogar ocasionalmente, não gadgets aos quais eu gastaria US $ 499 para ter acesso.

Mas a HTC construiu uma base sólida de hardware empresarial de RV e, por enquanto, parece contente em lançar o Flow como um experimento. No mínimo, você não encontrará outro fone de ouvido carro-chefe como este – mesmo que faça você Parece um inseto.