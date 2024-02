O homem desaparecido de Cork, Denis Ring, foi encontrado em Portugal, diz sua família

'com agradecimentos'

“Minha família está muito grata por toda a ajuda”, acrescentou.

Denis com sua família

Denis 'Denny' Ring, de Clogrow, Cork, foi visto pela última vez a sair do pub irlandês O'Gill's, em Lisboa, no domingo à noite.

Sua irmã Elaine escreveu nas redes sociais:

“Graças ao poder do X (Twitter) Denise atualizou:

“Ele está na UTI e pessoalmente estou ansioso para dar-lhe um bom chute quando ele sair.

A família Cork estava “ansiosa por informações” sobre o seu paradeiro.

Sua irmã já havia pedido online informações sobre os movimentos de seu irmão e disse que ele não tinha contato com sua família desde a 1h de segunda-feira, o que era “muito ruim para ele”.

“Sabemos que ele estava no pub irlandês O’Gill’s no domingo à noite, mas ficamos no escuro depois disso.

“Ele estava offline, o que é incrivelmente incomum para ele. O último carimbo que recebemos foi às 1h11 da manhã de segunda-feira.

“Por favor, compartilhe isso, você nunca sabe quem pode estar na sua linha do tempo e que pode tê-lo visto no domingo à noite. Essa barba gloriosa fará com que ele se destaque de qualquer pessoa.

“Estamos vivendo um sonho, nosso menino precisa voltar para casa”, escreveu ela.

Denise agora está se recuperando na UTI e Elaine diz que a família terá que esperar para descobrir a verdadeira extensão dos ferimentos.