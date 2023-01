O governador do Fed, Lyle Brainard, vê as taxas de juros subindo no futuro, mesmo com o progresso da inflação

Governador da Reserva Federal Lyle Brainard Ele disse na quinta-feira que os juros devem continuar altos, embora haja sinais de que a inflação está começando a diminuir.

Brainard, ecoando comentários recentes de outros formuladores de políticas, enfatizou que o Fed não recuará de seu compromisso de domar os preços que Alguns ejaculam nos últimos meses Mas permanece perto de seus níveis mais altos em quatro décadas.

“Mesmo com a moderação recente, a inflação continua alta, e a política precisará ser suficientemente restringida por algum tempo para garantir que a inflação volte a 2% de forma sustentável”, disse ela em comentários preparados para um discurso em Chicago.

Seus comentários vêm menos de duas semanas antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define as taxas, em 31 de janeiro. 1. Os mercados estão desistindo Probabilidade próxima de 100% que o FOMC elevará a taxa básica de juros em mais um quarto de ponto percentual, para a meta de 4,5% a 4,75%, segundo o Dados do Grupo CME.

No entanto, pode representar outro passo menos arriscado no movimento do Fed para apertar a política monetária. Como disse Brainard, o FOMC em dezembro “rebaixou” Seu nível de taxa aumenta a meio ponto, após três aumentos consecutivos de três quartos de ponto percentual.

“Isso nos permitirá avaliar mais dados à medida que aproximamos a taxa básica de juros de um nível suficientemente restritivo, dados os riscos que cercam nossos objetivos de mandato duplo”, disse ela.

Brainard apontou para uma série de áreas onde ela vê a inflação começando a cair.

Notei os números mais fracos recentemente em Vendas no varejo e saláriose expressou suas dúvidas de que a economia esteja testemunhando uma espiral descendente ao estilo dos anos 1970, já que os altos lucros continuam a empurrar os preços para cima e vice-versa.

De acordo com a medida preferida do Fed, gastos de consumo pessoal excluindo preços de alimentos e energia, a inflação está em um ritmo anualizado de 3,1% nos últimos três meses, bem abaixo do ritmo de 4,5% em 12 meses. Isso ainda está acima da meta de 2% do Fed, mas reflete algum progresso.

Os custos da habitação continuam altos, mas Brainard e outras autoridades do Fed esperam que esses custos diminuam no final do ano, à medida que os aluguéis dos apartamentos recuperem o declínio dos imóveis comerciais. Pesquisas recentes com consumidores também mostram que as expectativas de inflação permanecem elevados no curto prazo. É mais estável.

“As tendências de preços em commodities e serviços não residenciais juntas, indicações temporárias de alguma desaceleração nos salários, evidências de uma perspectiva firme e uma série de pressões nas margens podem fornecer alguma garantia de que não estamos vendo atualmente espirais de salários e preços no estilo dos anos 1970”. disse Brainard.

Apesar de Conversa dura de autoridades do Fed Em termos de taxas, os mercados acreditam que o banco central não atingirá o pico de 5,1% na taxa dos fed funds que indicaram em dezembro. Em vez disso, os traders veem a taxa cerca de um quarto de ponto percentual abaixo disso, e o Fed começa a cortar as taxas ainda este ano.

Brainard não deu nenhuma indicação de que as taxas cairão tão cedo.

“A inflação está alta e vai levar tempo e determinação para baixá-la para 2%. Estamos determinados a manter o rumo”, disse ela.