O Google Fiber está oferecendo acesso antecipado ao serviço de 20 GB por US$ 250 por mês

O novo serviço de Internet de 20 gigabits por segundo, fornecido pelo GFiber Labs do Google, não será barato: custará aos clientes US$ 250 por mês. O Google planeja oferecer conectividade inicialmente em Kansas City, Carolina do Norte (área do Triângulo), Arizona e Iowa. A disponibilidade do serviço coincide com as últimas atualizações de infraestrutura do Google, que incluem a instalação de… Novos PONs Nokia 25GOu redes ópticas passivas que se conectam às residências dos clientes.

O Google acaba de disponibilizar internet de 5 Gbps por US$ 125 por mês em Huntsville, Alabama, em outubro, após uma implementação mais ampla (mas ainda limitada) em Kansas City, West Des Moines e na área metropolitana de Salt Lake City. A empresa também oferece serviço de Internet de 8 gigabits por segundo por US$ 150 por mês em alguns lugares, anunciado pela primeira vez no ano passado. Enquanto isso, o nível gigabit do Google Fiber ainda custa os mesmos US$ 70 por mês desde que foi disponibilizado pela primeira vez em Kansas City em 2012.

O Google anunciou anteriormente que a Internet de 5 Gbps pode facilitar o upload ou download de um arquivo de qualquer tamanho de uma só vez, enquanto a Internet de 8 Gbps pode lidar com a Internet quase em tempo real. Mas quando se trata do novo nível de 20 Gbps, o Google diz que espera exatamente isso Comunicações simultâneas entre vários andares Com dispositivos Wi-Fi 7. Se estiver interessado no serviço de 20 Gbps, você pode Inscreva-se para acesso antecipado.

