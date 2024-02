O erro financeiro nº 1 a evitar após ser demitido

“Você pode olhar para o número em seu 401 (k) e dizer: ‘Meu Deus, tenho US$ 100.000’, mas na verdade você não tem US$ 100.000”, diz ela. “Dependendo da sua faixa de impostos, você poderá receber apenas metade disso.”

E como os impostos e multas podem ser muito caros, você pode acabar com menos dinheiro do que esperava inicialmente, diz Lester.

Digamos que você retire $ 100.000 do seu 401 (k) depois de ser demitido. Na época do imposto, esse dinheiro será combinado com sua renda anual anterior e poderá levá-lo a uma faixa de impostos mais alta, diz Lester.

Uma das principais razões pelas quais os especialistas financeiros desaconselham a retirada de dinheiro do seu 401 (k) depois de ser demitido são as possíveis consequências fiscais. Geralmente, você precisará pagar imposto de renda sobre qualquer dinheiro que retirar, o que pode resultar em uma cobrança de impostos mais alta.

“O maior ativo para ganhar dinheiro que alguém pode ter é o tempo”, disse Ed Slott, editor do IRAHelp.com, anteriormente à CNBC Make It.

Em vez de aproveitar suas economias para a aposentadoria, existem algumas outras opções que você pode considerar se tiver passado por uma dispensa e precisar de dinheiro para cobrir as despesas diárias.

Experimente um cartão de crédito com juros de 0%

Embora depender de cartões de crédito também não deva ser sua primeira escolha, se você não tiver poupanças de emergência ou outra fonte de renda disponível, você pode querer usá-los temporariamente para cobrir suas despesas de subsistência, diz Lester.

“Se o cartão de crédito é a única maneira de você poder comer e eliminou todas as outras despesas, então sim, coloque algumas coisas no cartão de crédito”, diz ela. “Mas isto não é uma estratégia, é uma medida desesperada.”

Isso ocorre porque a dívida do cartão de crédito pode rapidamente atingir um valor incontrolável devido às altas taxas de juros.

Se você precisar depender de cartões de crédito para cobrir suas despesas de subsistência após ser demitido, um cartão que oferece um período de juros de 0% pode ajudá-lo a evitar taxas de juros caras por até 21 meses.

Mas é importante observar que nem todos se qualificam para esse tipo de cartão de crédito, pois geralmente você precisa de uma pontuação de crédito boa a excelente. Além disso, abrir um novo cartão pode diminuir temporariamente sua pontuação de crédito.

Solicitar benefícios de desemprego

Outra opção é descobrir se você se qualifica para receber seguro-desemprego em seu estado, diz Lester.

Embora cada estado use um conjunto diferente de regras para determinar quem é elegível para benefícios de desemprego, você normalmente será elegível se tiver sido dispensado do emprego sem culpa sua, de acordo com Departamento do Trabalho dos EUA.

Você precisará registrar sua reclamação junto ao estado em que trabalhou e fornecer informações como seu endereço e datas de emprego. Geralmente, é melhor se inscrever mais cedo ou mais tarde, pois pode levar algumas semanas para você receber o cheque.

“Você quer se inscrever o mais rápido possível”, diz Lester. “Este não é o momento de pensar: ‘Oh, não posso fazer isso. “Isso é constrangedor. Não há vergonha em ser demitido ou receber seguro-desemprego.”

Também é importante observar que o valor que você recebe geralmente será baseado em uma porcentagem de seus ganhos nas últimas 52 semanas e é limitado ao valor máximo do estado, de acordo com o Departamento do Trabalho. Além disso, você pode receber seguro-desemprego por no máximo 26 semanas na maioria dos estados.

Para obter mais informações sobre as diretrizes de elegibilidade, consulte o Departamento do Trabalho Ficha técnica do seguro-desemprego E um mapa Escritórios de seguro-desemprego.

