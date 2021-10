O efeito Viktor Orban: por que os conservadores americanos amam a Hungria

A Igreja Católica na Polónia é uma instituição mais popular e legítima, pelo papel que desempenhou na resistência ao comunismo. Em Cracóvia neste inverno, entrevistei o filósofo Ryszard Legutko, um ex-anticomunista que ficou cada vez mais frustrado com a democracia liberal na década de 1990, de uma forma que iluminou os céticos liberais. Seu livro de 2016, “The Demon in Democracy”, tornou-se um texto seminal para os conservadores pós-liberais. Legotko, 71, argumentou que os democratas poderiam agir como comunistas. Embora ele permita que a democracia liberal seja superior ao comunismo, ele, no entanto, afirma que algumas características da ideologia comunista – a crença de que ela acabará prevalecendo em todo o mundo, que representa a apoteose da natureza humana, que representa o ápice da história – são verdade para o liberalismo. democracia também. Ambos, diz ele, fundem ideologias: não há nada “natural” no que diz respeito aos direitos individuais, “não existe um indivíduo com direitos”, diz-me Legotko.

Legotko é membro do partido governista Lei e Justiça e foi eleito para o Parlamento Europeu, onde é membro da Comissão de Cultura e Educação. Na parede de seu salão, uma pintura da cavalaria polonesa derrotando o Exército Vermelho em 1920 durante a Guerra Polonês-Soviética estava pendurada. Pela janela, as cores da paisagem polonesa eram tão turvas que a cidade parecia uma fotografia sépia. “Há duas décadas”, disse-me Legotko, “havia uma teoria de que a era da ideologia havia acabado e que na democracia liberal só resolvemos problemas e ninguém se preocupa com grandes ideias”. “Eles não poderiam estar mais errados. Somos prisioneiros de certos padrões de pensamento.”

O denominador comum entre marxistas e liberais, continuou ele, era “essa ideia de que a história avança, não dá para voltar, fiz a omelete, então os ovos não estão mais lá”. Após o fim do comunismo em 1989, a economia polonesa foi rapidamente liberalizada por meio da privatização e do investimento estrangeiro, e o impulso da Polônia para ingressar na União Europeia levou a reformas sociais. “Eles costumavam nos dizer: ‘Bem, a velha ordem se foi e agora vivemos em liberdade’”, disse Legotko. “Agora que você viveu em liberdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Vamos lá. Se for liberdade, temos que fazer? Não precisamos fazer isso. ”De acordo com Legotko, a democracia liberal não toleraria a família, a igreja e outras instituições iliberais que a Polônia estava tentando preservar.

Referindo-se às batalhas culturais na América, Legotko diz que os esforços para mudar as percepções tradicionais de gênero estão levando à “engenharia social”. Salientei que a polêmica da nomenclatura é uma questão de combater o discurso insultuoso e o tratamento degradante que ele gera. “Mas você pode insultar os católicos na Polônia e o juiz dirá: ‘Bem, essa é uma opinião individual ou uma apresentação de arte'”, disse ele. Ele argumentou que não se tratava de ódio em si, mas de força. “Você diz algo sobre ativistas gays e é punido imediatamente, porque isso é discurso de ódio.” Legotko insistiu que o controle da linguagem era outra semelhança entre a democracia liberal e o comunismo. “A linguagem é ditada a você pelas autoridades, e se você não se conformar, você será punido.” O partido Legotko estava tentando aprovar uma lei que multaria empresas de tecnologia por regulamentar qualquer discurso completamente ilegal (mesmo com o partido controlando como o envolvimento da Polônia no Holocausto é descrito), uma medida usada pelos conservadores americanos. Grande interesse.

“Meus amigos dos Estados Unidos, eles veem aqui um país onde os conservadores não estão encurralados”, disse Legotko. “Vencemos as eleições, temos as instituições e é por isso que esta máquina liberal nos considera ilegítimos.” Ele prosseguiu dizendo que o problema da mente moderna é a falta de alternativas. “Portanto, se conseguirmos fazer da Polônia o país onde há uma alternativa, isso será alguma coisa”, disse Legotko. “Somos quase uma espécie extinta. O mundo estaria perdido sem nós.”

durante o verão, Os Estados Unidos experimentaram como seria implementar essas idéias deste lado do Atlântico. A introdução de projetos de lei nas legislaturas estaduais para controlar ou proibir o ensino nas escolas públicas para o que os conservadores descrevem como teoria racial crítica foi a primeira tentativa dos pós-liberais de usar o poder do Estado na regulação cultural. Christopher Ruffo, o principal ativista por trás desse esforço (suas ideias foram publicadas no The Tucker Carlson Show), Ele disse ao New Yorker O objetivo de seu movimento era “criar centros rivais de poder” dentro do aparato estatal. Em uma discussão com o escritor e advogado conservador David French, Ruffo desafiou “a tendência do libertarianismo ingênuo que diz que qualquer intervenção no estado é a aceitação da ideologia do estado e, portanto, devemos renunciar unilateralmente a qualquer poder, qualquer direção ou qualquer formação de instituições estaduais. ”

Na política eleitoral, a influência do pós-liberalismo encontra expressão em J.D. Vance, autor do livro de memórias best-seller. “A elegia caipira”, Quem está em segundo lugar, embora ganhando terreno, Escola primária em Ohio para a nomeação republicana para o Senado. Vance é um bom amigo de Dreherr e é entusiasticamente apoiado por Tucker Carlson, que descreveu Vance como uma daquelas figuras muito raras a “concorrer a um cargo porque realmente acredita em algo”, um comentário que parece ignorar a reversão generalizada em política, de um ex-magnata anti-Trump moderado, a guerreiro Uma cultura volátil que transcende as fronteiras que uma vez abraçou. Vance também se converteu ao catolicismo, em 2019 – Dreher compareceu à recepção em sua igreja – porque, disse ele, descobriu que “o catolicismo estava correto”. Vance mistura seu discurso com frases do léxico da direita pós-liberal. Na apresentação de Carlson, ele disse que os conservadores deveriam “expropriar os ativos da Fundação Ford” e redistribuí-los às pessoas cujas vidas foram devastadas por uma “agenda de fronteira aberta radical”, como sugeriu Urban, se não inteiramente americano.