O chef e personalidade da TV Michael Chiarello morreu aos 61 anos após uma reação alérgica

NOVA IORQUE >> Michael Chiarello, o chef conhecido por seus restaurantes de inspiração italiana na Califórnia e que ganhou um Emmy de melhor apresentador por “Easy Entertaining With Michael Chiarello” e apareceu em “Top Chef” e “Top Chef Masters” da Bravo, tem morreu. . Ele tinha 61 anos.

Chiarello morreu sexta-feira no Queen of the Valley Medical Center, em Napa, devido a uma reação alérgica que levou ao choque anafilático, segundo o Gruppo Chiarello. Ele estava no hospital recebendo tratamento para uma reação alérgica na semana passada. Detalhes sobre como a reação alérgica se desenvolveu não estavam disponíveis imediatamente.

“Lamentamos profundamente a perda do nosso querido patriarca Michael. O seu brilho culinário, a sua criatividade sem limites e o seu compromisso inabalável com a família estavam no âmago do seu ser”, afirmou o grupo de restaurantes num comunicado.

Chiarello, formado pelo Culinary Institute of America em Nova York, abriu seu primeiro restaurante quando tinha apenas 22 anos – o Toby’s em Miami. Ele abriria vários restaurantes em Napa Valley e São Francisco, incluindo Tra Vigne, Coqueta, Ottimo e Bottega. Ele também era dono da Chiarello Family Vineyards em Yountville, Califórnia.

Bottega foi eleito o Melhor Novo Restaurante pela Zagat em 2008 e foi eleito um dos Melhores Novos Restaurantes da América pela Forbes e pela Esquire. No restaurante, serviu Lasagnetta di Zucchine, Pesce alla Milanese e Pollo alla Diavola. Ottimo tinha paninis e pratos familiares que servem quatro pessoas, como um frango inteiro refogado com tomate e assado.

Em 1985, a revista Food & Wine nomeou Chiarello Chef do Ano e, em 1995, foi nomeado Chef do Ano pelo Culinary Institute of America. Em 2011, ele fez parte do “Next Iron Chef” da Food Network, do “Supermarket Superstar” da Lifetime e foi jurado em “Chopped”. Ele foi nomeado Chef do Ano de 2013 pela revista Esquire.

Em 2016, Chiarello foi acusado de assédio sexual por dois ex-funcionários da Coquita. As ações movidas pelos ex-funcionários foram encerradas no ano seguinte.

Seus livros incluíam “LiveFire Cookbook”, “The Tra Vigne Cookbook”, “Michael Chiarello’s Bottega”, “Michael Chiarello’s Casual Cooking”, “Napa Stories” e “Flavored Vinegars”.

Ele deixa sua esposa, Elaine, e quatro filhos.

“Em memória, pedimos-lhe que se junte a nós na celebração da sua notável jornada e do incrível impacto que teve no mundo da comida, do vinho e da família, convidando-o a partilhar uma refeição com a sua família e amigos para nos lembrar a todos que as ligações forjados durante uma refeição estão entre os tesouros mais preciosos da vida”, disse Gruppo Chiarello.