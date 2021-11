O CDC avalia, desvia o alvo de ‘imunidade de rebanho’ para COVID-19

Desde os primeiros dias de epidemiaHavia um objetivo coletivo para terminar: alcançar a imunidade do rebanho. É quando tantas pessoas ficam imunes ao vírus, o que faz com que os hospedeiros em potencial fiquem sem infecção, causando um surto.

Muitos americanos adotaram a frase a nova fazenda e, com ela, a expectativa de que, uma vez que 70% a 80% ou 85% da população seja vacinada contra o COVID-19, o vírus irá embora e a pandemia terá fim.

Agora o rebanho está inquieto. Os especialistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças definiram a imunidade coletiva como meta nacional.

As perspectivas de alcançar um objetivo claro de imunidade de rebanho são “extremamente complexas”, disse o Dr. Jefferson Jones, oficial médico do COVID-19 Epidemiology Task Force do Centro para Controle e Prevenção de Doenças.

“Pensar que seremos capazes de atingir algum tipo de limite onde não haverá mais transmissão pode não ser possível”, admitiu Jones na semana passada aos membros do painel que aconselhou o CDC sobre vacinas.

Jones observou que as vacinas têm sido muito eficazes na prevenção de casos de COVID-19 que levam a doenças graves e morte, mas nenhuma se mostrou confiável na prevenção da transmissão do vírus. Evidências recentes também mostraram que a imunidade fornecida pelas vacinas pode diminuir em poucos meses.

O resultado é que mesmo que a vacinação seja universal, o coronavírus provavelmente continuará a se espalhar.

“Não encorajaríamos” pensar em “uma meta estrita”, disse ele.

Para o Dr. Oliver Brooks, membro do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), esta foi uma nova mensagem preocupante, com implicações potencialmente preocupantes.

Com apenas 58,5% de todos os americanos totalmente vacinados, “precisamos aumentar” a absorção de injeções COVID-19, disse Brooks, diretor médico da Watts Healthcare em Los Angeles. Infelizmente, disse ele, a admissão inesperada de Jones “quase o torna menos motivado para vacinar mais pessoas”.

Brooks disse que teme que, se o CDC reverter uma meta específica de imunidade do rebanho, isso irá prejudicar os esforços para aumentar os níveis de vacinação.

E se as autoridades de saúde pública pararem de falar sobre o “rebanho”, as pessoas podem perder de vista o fato de que a vacinação não é apenas um ato de proteção pessoal, mas uma forma de proteger a sociedade.

O abandono público da promessa de imunidade coletiva pode minar a credibilidade dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças no que diz respeito ao combate ao coronavírus.

Em questões que vão desde o uso de máscaras até como o vírus se espalha, a agência fez algumas mudanças dramáticas nos rostos durante o curso da pandemia. Esses reveses foram causados ​​por novas descobertas científicas sobre como o novo vírus se comporta, mas também forneceram amplo combustível para os céticos do COVID-19, especialmente os da mídia conservadora.

“É um problema de comunicação científica”, disse o Dr. John Brooks, diretor médico da resposta do CDC ao COVID-19.

“Nós dissemos, com base em nossa experiência com outras doenças, que quando você chega a 70% a 80%, geralmente obtém imunidade coletiva”, disse ele.

Mas o SARS-CoV-2 não recebeu o memorando.

“Ela tem muitos truques na manga e nos desafia continuamente”, disse ele. “É impossível prever a imunidade do rebanho em novos patógenos até que você alcance a imunidade do rebanho.”

A nova abordagem do CDC refletirá essa incerteza. Em vez de estabelecer uma meta de vacinação que promete acabar com a epidemia, as autoridades de saúde pública esperam redefinir o sucesso em termos de novas infecções e mortes – e esperam que a imunidade coletiva seja alcançada quando ambas permanecerem baixas por um período sustentado.

“Queremos respostas que sejam claras, fáceis e, às vezes, até mesmo”, disse John Brooks. “Mas nisso, ainda estamos aprendendo.”

A imunidade do rebanho nunca foi tão simples quanto muitos americanos imaginaram, disse Kathleen Hall Jamison, diretora do Centro de Políticas Públicas da Universidade da Pensilvânia, Kathleen Hall Jamison. – Cidadãos.

É uma ideia que surgiu há cerca de um século no campo da medicina pecuária. Os epidemiologistas agora o calculam pela equação padrão. Mas, como muitas ferramentas que modelam um processo complexo usando matemática, ele faz algumas suposições simplificadoras.

Por exemplo, pressupõe uma simetria irreal no comportamento de indivíduos e grupos e na capacidade do vírus de se espalhar de pessoa para pessoa.

Portanto, não reflete a diversidade de densidade populacional, arranjos de vida, padrões de transporte e interações sociais que tornam o Condado de Los Angeles, por exemplo, tão diferente do Condado de Boise, Idaho. Também não leva em consideração o fato de que Boise County, onde menos de 35% dos adultos estão totalmente vacinados, não recebe proteção da taxa de vacinação de 73% de L.A. County entre adultos.

“Os humanos não são um rebanho”, disse Jamison.

Ela disse que os líderes de saúde pública teriam sido mais bem servidos se enquadrassem suas campanhas de vacinação em torno da necessidade de “imunidade comunitária”. Isso, acrescentou ela, teria feito as pessoas pensarem em termos mais locais – os que realmente importam quando se trata do risco de infecção de uma pessoa.

Mudanças no próprio coronavírus tornaram a imunidade coletiva um alvo móvel.

O cálculo que produziu uma estimativa da imunidade do rebanho de 70% a 85% é altamente dependente da transmissão fúngica do SARS-CoV-2. Mas com o surgimento de novas cepas virais, como variantes alfa e delta, a capacidade do vírus de pular de pessoa para pessoa aumentou dramaticamente no ano passado.

Além disso, relatos de imunidade coletiva presumem que, quando as pessoas adquirem imunidade, elas permanecem imunes por um período conhecido de tempo. Mas ficou claro que nem a vacinação nem a infecção natural ofereciam proteção permanente. Pode haver doses de reforço ou uma condição de “descoberta”, mas a duração ainda é desconhecida.

É assim que a ciência funciona, disse Raj Bhopal, professor aposentado de saúde pública da Universidade de Edimburgo, que escreveu sobre a complexidade insana da imunidade de rebanho.

Para qualquer agência que se engaja em mensagens públicas, Bhopal disse: “É muito difícil transmitir incerteza e permanecer confiável”. “É uma pena que não possamos levar o público conosco neste caminho de incertezas”.