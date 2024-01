O ator de “Star Trek” morreu de ataque cardíaco aos 73 anos

Gary Graham, mais conhecido por seu papel no filme “Star Trek: Enterprise”, morreu na segunda-feira, segundo relatos do site americano “The Local”. O jornal New York Times E a Repórter de Hollywood. Ele tinha 73 anos.

O ator morreu de parada cardíaca em um hospital em Spokane, Washington, segundo sua esposa há quase 25 anos, Becky Graham. Repórter de Hollywood.

A ex-mulher de Graham, Susan Lavelle, também confirmou a notícia de sua morte em um… Postagem no Facebook na segunda-feira. Lavelle escreveu em sua postagem que Becky estava com ele quando ele faleceu.

“Quero expressar que durante meu tempo com Gary Graham, ele não era apenas extremamente talentoso e comprometido com seu ofício, mas também uma pessoa muito generosa”, disse Lavelle ao USA TODAY. “Ele tinha um profundo amor pelos animais, um forte senso de patriotismo, uma profunda fé em Deus e uma adoração inabalável por sua filha, Hayley. Gary era realmente único – sua voz, sua aparência, sua atuação, seu estilo. eram tudo.” Inconfundivelmente único. O mundo nunca verá outro Gary Graham. “Minhas sinceras condolências à nossa maravilhosa filha, Hayley Graham, durante este momento difícil.”

Quem é o ator de “Star Trek” Gary Graham?

Graham nasceu em Long Beach, Califórnia, em 6 de junho de 1950, e teve uma carreira de sucesso na televisão durante a década de 1970, aparecendo em programas como “The Incredible Hulk”, “Starsky and Hutch”, “Police Woman” e “Eight Is”. . Chega.” Ele também deixou sua marca em filmes com papéis em “The Spy Inside”, “The Last Warrior”, “The Arrogant”, “All the Right Moves”, “Robot Jox” e “Steel”.

De acordo com o The New York Times, em 1976, ele apareceu em um episódio de “The Quest”, uma série de faroeste estrelada por Kurt Russell e Tim Matheson, que foi seu primeiro papel.

Filmes de Gary Graham e papéis notáveis ​​em programas de TV

Graham interpretou um personagem chamado Soval em 12 episódios de “Star Trek: Enterprise” e interpretou Tanis em um episódio de “Star Trek: Voyager”. Ele então se juntou a projetos de “Star Trek” feitos por fãs, incluindo “Star Trek: Of Gods And Men”, após seu papel em “Enterprise”.

Ao longo de sua carreira, Graham também trabalhou em vários papéis de ficção científica. Ele interpretou o detetive Matthew Sykes na série de TV “Alien Nation” em 1989 e no filme “Alien Nation: Dark Horizon” (1994). Ele também trabalhou em outros quatro filmes intitulados “Alien Nation: Body and Soul” (1995), “Alien Nation: Millennium” (1996), “Alien Nation: The Enemy Within” (1996) e “Alien Nation: The Odara Legacy”. ”(1997).