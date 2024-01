O ator Christian Oliver e suas duas filhas morreram em um acidente de avião no Caribe

O ator Christian Oliver, suas duas filhas e o piloto de um pequeno avião morreram depois que o avião caiu no Mar do Caribe, disseram as autoridades na sexta-feira.

Força Policial Real de São Vicente e Granadinas Ele disse em um comunicado Oliver (51 anos), que o depoimento identificou pelo nome verdadeiro Christian Klesber, e suas duas filhas, Madeta (10 anos) e Annick (12 anos), estavam a bordo do pequeno avião. O piloto foi identificado como residente da área e proprietário do avião, Robert Sachs. O Departamento de Estado dos EUA disse que Sachs também é americano.

Christian Oliver em um evento no tapete vermelho de 2020. Rodin Eckenroth/Getty Images



Os representantes de Oliver também confirmaram sua morte, dizendo à CBS News em comunicado que seus “pensamentos e orações estão com ele, suas duas filhas e sua família”.

A força policial disse que o avião caiu no mar a cerca de um quilômetro da costa de Petit Nevis, pouco depois do meio-dia. As autoridades disseram que o avião se dirigia para Santa Lúcia, a cerca de 65 milhas de distância, mas momentos após a decolagem “passou por dificuldades e caiu no oceano”.

Autoridades disseram que pescadores e mergulhadores locais se aproximaram do local após o incidente. Mergulhadores recuperaram os corpos De acordo com as autoridadesEles foram transferidos para o pessoal da Guarda Costeira de São Vicente e Granadinas que chegou ao local.

O avião em que estavam a bordo Christian Oliver, suas filhas e Robert Sachs. Força Policial Real de São Vicente e Granadinas



As autoridades disseram que todas as quatro pessoas a bordo do avião foram confirmadas como mortas por um médico. Os exames post-mortem determinarão as causas da morte.

A Força Policial Real de São Vicente e Granadinas disse que a queda do avião ainda estava sob investigação. A Autoridade de Aviação Civil do Caribe Oriental disse à CBS News que está “atualmente no processo de coleta de informações para auxiliar na investigação”.

O Departamento de Estado disse que estava prestando “toda a assistência consular apropriada” às famílias das vítimas.

Oliver, que nasceu na Alemanha e é mais conhecido pelo filme “Speed ​​​​Racer” de 2008, Publicado no dia de ano novo Que ele e sua família estavam “em algum lugar no céu”.





Ele também apareceu nos filmes “O Bom Alemão” e “Valquíria”, disse ele local na rede Internet.

De acordo com sua página no iMDB, Oliver aparecerá em dois próximos filmes. O primeiro, “London Blue”, está em pós-produção, mas ainda não tem data de lançamento. O outro filme, “Forever Hold Your Peace”, ainda está em produção. Diretor de cinema Nick Leone ele disse em uma postagem no Instagram O filme terminou recentemente de ser rodado.

“Durante anos conversamos sobre fazer um filme juntos e finalmente conseguimos”, escreveu Leone, acrescentando que este é o quinto projeto em que trabalham juntos. “Obrigado por ser um colega, ator e amigo maravilhoso.”

