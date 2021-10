O Alasca relatou duas mortes, mais de 800 casos de COVID-19 e um ligeiro aumento nas hospitalizações

O Alasca relatou na sexta-feira 839 casos de COVID-19 e duas mortes adicionais relacionadas ao vírus, de acordo com dados estaduais.

No final desta semana, o número de casos diários de COVID-19 no Alasca parecia ter diminuído ligeiramente em relação às semanas anteriores de aumentos constantes nos casos. No entanto, os números de casos ainda estão bem acima do pico do inverno passado e, na sexta-feira, o número de pacientes hospitalizados com coronavírus aumentou ligeiramente, enquanto a porcentagem de testes positivos no estado atingiu um recorde histórico.

Funcionários estaduais de saúde Ele disse esta semana Eles estavam cautelosamente otimistas sobre as tendências de dados de vírus mais recentes, mas ainda há transmissão generalizada do vírus no estado e a pandemia ainda não acabou.

Na sexta-feira, a taxa média de positividade do teste no Alasca na semana passada atingiu um recorde de 10,12%. Isso significa que um em cada 10 testes para COVID-19 feitos foi positivo. Os epidemiologistas dizem que uma taxa acima de 5% pode indicar uma transmissão generalizada na comunidade e a necessidade de mais testes.

Enquanto isso, as autoridades em Anchorage disseram esta semana Os esforços de teste de vírus agora são reduzidos – incluindo a redução de horas de teste no local e mudança de orientação sobre quem deve ser testado – como resultado do grande aumento no número de testes necessários e da falta de fundos para pagá-los. O pico de COVID-19 em Anchorage aumentou durante o final do verão, elevando o número de casos no município a níveis epidêmicos conforme mais pessoas são testadas.

A taxa de casos do Alasca na semana passada também permanece a mais alta do país – 779 casos por 100.000 residentes – e muito maior do que o segundo pior estado, Montana, que tem uma taxa de 593 casos por 100.000 habitantes, De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Na sexta-feira, 186 pessoas foram hospitalizadas com o vírus em todo o estado, incluindo 30 pessoas em ventiladores. Os hospitais afirmam que esse número nem sempre inclui pessoas que já passaram do período de infecção e que ainda precisam de atendimento hospitalar.

Os hospitais do Alasca continuam a se reportar sobrecarregados e com falta de pessoal.

Vinte instalações de saúde em todo o Alasca Ativando padrões de crise de atendimento, dando-lhes a opção de priorizar o atendimento aos pacientes com maior probabilidade de sobreviver se os recursos escassos tornarem essa decisão necessária.

Na prática, isso significa que hospitais de todo o estado estão avaliando o que têm capacidade para fazer a cada dia e, em alguns casos, adiando alguns procedimentos “eletivos”, mas ainda urgentes.

Dos 839 casos que o estado notificou na sexta-feira, 825 envolveram residentes e 14 envolveram não residentes.

As mortes recentemente relatadas incluíram uma mulher de Fairbanks em seus 80 anos e um homem não residente em seus 50 anos que testou positivo em Anchorage. No total, 570 alasquianos e 22 não residentes no estado morreram do vírus. O Alasca é o 29º no estado em termos de mortalidade per capita de 7 dias. A taxa de mortalidade desde o início da epidemia é a terceira mais baixa.

na sexta-feira, 63,7% dos alasquianos com 12 anos de idade ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina COVID-19.

Em agosto, apenas 19% de todas as internações por COVID-19 e um terço dos casos envolveram pessoas que haviam sido vacinadas, de acordo com o relato de caso Postado esta semana.