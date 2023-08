NYS Fair Gala cancelada na quarta-feira; Uma homenagem ao Fleetwood Mac foi reservada como substituição

Um show gratuito agendado para quarta-feira na Feira do Estado de Nova York foi cancelado, mas uma das maiores bandas dos anos 70 e 80 foi homenageada como substituta.

The Seven Wonders, uma homenagem ao Fleetwood Mac de Rochester, se apresentará no Chevy Court Stage na NYS Fair na quarta-feira, 30 de agosto, às 13h. O concerto é gratuito com entrada.

O show de tributo ao Fleetwood Mac substituirá a cantora de R&B Danielle Ponder, também musicista de Rochester, que teve que cancelar duas semanas de shows “devido a circunstâncias imprevistas”, disseram autoridades da feira na segunda-feira.

“Não estou me sentindo bem e normalmente continuo em frente, mas meu corpo está implorando por uma pausa”, escreveu Bonder. Facebook.

The Magnificent Seven foi formado em 2017 com os músicos Tegan Ward, Matthew Stephens, Katie Eberts, Jon Shafer, Matt Rammerman, Kyle Voke e Taylor Lee Smith. O grupo é conhecido por suas performances de alta energia e músicas de sucesso do Fleetwood Mac como “Dreams”, “Go Your Own Way”, “Rhiannon” e “Landslide”.

Este será o segundo show do The Seven Wonders em Syracuse este mês, depois de tocar com a Middle Ages Brewing Company na semana passada. O show foi remarcado para julho após um acidente de carro ocorrido em uma estrada do estado de Nova York. Eberts estava ferido, mas se recuperando, e Mel Muscarella a substituiu nesse meio tempo.

Os Sete Magníficos se juntarão à programação do Dia da Mulher na quarta-feira, que também inclui Chapel Hart no Chevy Court às 18h e Ann Wilson (From the Heart) no Suburban Park às 20h.

A Feira do Estado de Nova York de 2023 vai até 4 de setembro. Todos os concertos são gratuitos com entrada, que custa US$ 6 para adultos e gratuita para maiores de 65 anos e crianças até 12 anos.

Agenda de shows da New York Expo 2023

28 de agosto às 13h – Herman’s Hermits estrelando Peter Nunn em Chevy Court

28 de agosto às 18h – Ann Wilson em Chevy Court

28 de agosto às 20h – REO Speedwagon no Suburban Park

29 de agosto às 13h – Tommy James e os Shondells em Chevy Court

29 de agosto às 18h – Bret Michaels em Chevy Court

29 de agosto às 20h – Tyler Hubbard (da linha Florida Georgia) no Suburban Park

30 de agosto às 13h – The Magnificent Seven (Fleetwood Mac Tribute) em Chevy Court; Nota: cancelei Daniel Ponder

30 de agosto às 18h – Chapel Hart em Chevy Court

30 de agosto às 20h – Ann Wilson (From the Heart) no Suburban Park

31 de agosto às 13h – Avalanche (10ª Divisão de Montanha do Exército) em Chevy Court

31 de agosto às 18h – Lee Greenwood em Chevy Court

31 de agosto às 20h – Ludacris no Suburban Park

1º de setembro às 13h – Adams bate em Chevy Court

1º de setembro às 14h – Danielle Bradbury no Suburban Park

1º de setembro às 18h – A Batalha em Chevy Court

1º de setembro às 20h – JID no Suburban Park

2 de setembro às 14h – Claire Rosenkranz no Suburban Park

2 de setembro, dia inteiro – JAMS’ Funk Fest 2K23 no Chevy Court (com Brick às 18h45 e Dazz Band às 20h15)

2 de setembro às 20h – Quinn XCII no Suburban Park

3 de setembro às 13h – Disney Junior Live on Tour: Traje Palooza de Chevy Court

3 de setembro às 14h – Elvie Shane no Suburban Park

3 de setembro às 18h – Joywave em Chevy Court

3 de setembro às 20h – Yung Gravy e bbno$ no Suburban Park

4 de setembro às 12h – Os Reis Supremos em Chevy Court

4 de setembro às. 13h – Bola de cabelo no Suburban Park

4 de setembro às 16h – Foggat em Chevy Court

4 de setembro às 18h – Skid Row no Suburban Park

