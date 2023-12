Notas de atualização da versão 45 da Lethal Company: novos monstros, itens e muito mais

Após o enorme sucesso de Lethal Company, o desenvolvedor Zeekerss se esforçou muito para atualizar o primeiro conteúdo. Agora eles revelaram o que a primeira grande atualização trará Ele foi libertado imediatamente. Aqui estão as notas completas do patch para a versão 45 do Lethal.

Lethal assumiu o controle das paradas do Steam após seu sucesso viral, à medida que jogadores e criadores de conteúdo migraram para o jogo. No entanto, para manter esta base de jogadores, eles terão que lançar algumas atualizações regulares de conteúdo.

Digite a edição 45, a atualização mais recente de Lethal e a primeira grande queda de conteúdo. Embora as notas do patch e o trailer sejam um pouco vagos, há muito o que revelar do que Zeekerss nos contou.

Abaixo estão as notas completas do patch e o trailer da Lethal Issue 45.

A atualização letal da versão 45 já foi lançada! O desenvolvedor lançou o trailer ao mesmo tempo em que lançou a atualização, então você poderá jogar o novo conteúdo assim que o jogo for atualizado.

No entanto, ainda não está claro quando teremos novos conteúdos para o jogo. Resta saber se o desenvolvedor irá provocar conteúdos futuros e planeja atingir uma cadência regular de atualizações de conteúdo.

Notas completas do patch da versão 45

As notas do patch são um pouco mais vagas do que o normal na maioria dos jogos multijogador, deixando algum mistério sobre como essas mudanças afetarão a experiência geral de jogo. o Notas completas do patch Eles são os seguintes:

Frascos químicos, máscaras dramáticas, quebra-nozes com armas e latas de tinta spray foram adicionados para diversão.

O Queijo da Ferrovia está quase destruído, mas o gigante da selva é mais fácil de evitar.

O comando “flash” foi adicionado aos boosters de radar, e o novo “tradutor de sinais” do navio estará em alta demanda.

As configurações do teclado foram ativadas e eu me diverti girando o navio de entrega de itens.

A gravidade é mais perigosa, mas as gerações melhoradas dos mapas do palácio serão úteis para nós.

O modo Aracnofobia irá aliviar o seu medo, desejo-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

A partir disso podemos ter certeza de que:

Frascos de alquimia, máscaras e tinta spray foram adicionados como sucata colecionável

Tradutor de sinais adicionado à loja

Barras foram nerfadas como forma de evitar monstros

Gigante da Floresta foi nerfado

Dano de queda aumentado

A geração de mapas do palácio foi melhorada, embora não esteja claro o que significa “melhorado”.

Os amplificadores de radar dão o comando “flash” na estação do navio

Configurações de atalho de teclado adicionadas

Modo Aracnofobia adicionado

Além disso, existe a opção de jogar a versão anterior do jogo para quem deseja que seus mods funcionem sem precisar atualizá-los.

Trailer da edição 45 da empresa letal

Se você quiser ver o novo conteúdo em ação, aqui está o trailer completo da edição 45: