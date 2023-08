Niall Horan revelou que Robbie Henshaw estava por trás das chegadas do acampamento de Portugal

Niall Horan revelou como um de seus amigos irlandeses da estrela do rúgbi preparou o caminho para que ele viajasse para o campo de treinamento da Copa do Mundo de Aubrey, na Irlanda, em Portugal.

A Irlanda está sediada na Quinta do Lago, no Algarve, esta semana, enquanto continua a preparação para o torneio de Outono em França.

Na quarta-feira, um seleto grupo de algumas das principais celebridades da Irlanda foi recebido no acampamento.

Niall Horan e Robbie Henshaw. Imagem: INPHO/Dan Sheridan

Além da ex-estrela do One Direction, Horan, a lenda do Man United, Roy Keane, e o ícone do gol irlandês, Patrick Harrington, estiveram presentes para jogar conversa fora com as estrelas da Irlanda.

Horan revelou como sua estreita amizade com o pivô irlandês Robbie Henshaw abriu caminho para a união.

O nativo de Mullingar também disse que a visita foi perfeita, pois já estava em Portugal para tocar no festival MEO Sudoeste, na vizinha Odemira.

Ele disse rúgbi irlandês: ‘É ótimo estar aqui, é uma estrutura. Eu descobri que os meninos estarão por aqui esta semana e vamos tocar no festival em uma hora e meia.

Niall Horan e Padraic Harrington. Imagem: INPHO/Dan Sheridan

‘Conheço muito bem o companheiro de Westmeath, Robbie Henshaw, e perguntei se eu poderia descer e assistir ao treinamento e o time era ótimo. É uma ótima manhã.

É incrível ver um esporte de alto nível a portas fechadas. A intensidade e o calor com que os meninos estão jogando é inacreditável e estou aqui suando.

Eles fazem a troca perfeita contra um bom time português. Será muito interessante ver como tudo se desenrola.

O cantor falou sobre a empolgação em torno do time irlandês de rúgbi e acrescentou que sentiu que uma coroa da Copa do Mundo era algo que o time atual poderia alcançar.

Ele continuou: ‘Espero que continuem assim. Na Irlanda, estamos muito entusiasmados com este time e com as perspectivas da Copa do Mundo e com nossa posição.

‘Isso seria bom. Falta um deles, temos todos os outros, mas acho que esta é a equipe que vai fazer isso se quisermos.