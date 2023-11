Netanyahu descreve os terroristas do Hamas como “homens mortos caminhando” enquanto 30 mil pessoas marcham em Jerusalém

Notícias

Guerra de Israel 2023

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que todos os membros do Hamas eram “homens mortos andando”, enquanto cerca de 30.000 pessoas marcharam em Jerusalém para exigir que o governo devolvesse os reféns feitos pelo movimento.

Netanyahu falou em entrevista coletiva no sábado à noite em Tel Aviv, depois que manifestantes pararam em frente ao seu escritório, a uma hora de distância, na Cidade Velha Sagrada.

O primeiro-ministro insistiu que “não houve acordo para libertar os reféns” e também pareceu envergonhar aqueles que exigiam novas eleições, alegando estar “surpreso” com o discurso político “quando os nossos soldados lutam em Gaza e caem em batalha; As famílias dos reféns vivem um grande pesadelo.

“Haverá um tempo para a política”, disse ele, de acordo com o The Times of Israel.

Milhares de manifestantes marcharam em Jerusalém em homenagem aos reféns do Hamas no sábado. Reuters

Em outros acontecimentos em Israel no sábado:

Brett McGurk, principal conselheiro do presidente Biden para o Oriente Médio, disse no sábado, em uma conferência de segurança no Bahrein, que apenas a libertação dos estimados 240 reféns levaria a uma “grande pausa” na guerra e a um “aumento maciço na ajuda humanitária”.

Um porta-voz do Hamas afirmou que o movimento já não conhecia a situação actual de todos os reféns israelitas porque tinha perdido contacto com aqueles que os detinham.

Os pontos de observação implantados ao longo da fronteira de Gaza antes do massacre de 7 de outubro testemunharam atividades incomuns semanas antes do ataque, mas foram alegadamente ameaçados pelos seus comandantes e instruídos a permanecer em silêncio, de acordo com o canal israelita N12. Diz-se que um comandante sênior lhes disse: “Se vocês incomodarem a todos nós com essas coisas novamente, serão levados à corte marcial”.

Os militares israelenses disseram que estavam investigando relatos de que 50 pessoas foram mortas na escola Al-Fakhoura, administrada pela ONU, no campo de refugiados de Jabalia, no sábado, informou a BBC. “Não posso confirmar se este incidente é das FDI, mas vemos fotos como a sua nas redes sociais. Estamos investigando o assunto”, disse o porta-voz das FDI, tenente-coronel Peter Lerner, ao site. O Hamas afirmou que as forças israelenses dispararam contra a instalação, que abriga famílias deslocadas.

Gallant disse que a invasão terrestre israelense está agora passando pela “segunda fase” e em breve se deslocará para o sul de Gaza, acrescentando que “o Hamas sofreu um forte golpe e está perdendo túneis, bunkers e locais”.

Num editorial do Washington Post, Biden apelou ao mundo para supervisionar a segurança em Gaza após a guerra. “A comunidade internacional deve alocar recursos para apoiar o povo de Gaza imediatamente após esta crise, incluindo medidas de segurança temporárias”, escreveu ele.

Uma pesquisa de opinião publicada pelo N12 de Israel mostrou um aumento no apoio nacional aos assentamentos judaicos na Faixa de Gaza depois que o conflito foi resolvido. Em 2005, cerca de 8.000 judeus deixaram as suas casas em 21 assentamentos na Faixa de Gaza. Agora, 32% dos entrevistados disseram: “Israel deveria sobreviver para sempre e renovar o assentamento judaico”. Outros 30% disseram que a região deveria estar sujeita a “tutela internacional”, enquanto 14% responderam que Israel deveria manter uma presença militar ali.

“Vamos caminhar até Gaza”

Na marcha de cinco dias até Jerusalém, a crescente multidão apoiou os entes queridos dos reféns, a maioria dos quais carregava cartazes com fotos dos seus parentes desaparecidos.

Os manifestantes chegaram a Jerusalém após uma marcha de cinco dias partindo de Tel Aviv. PA

“A jornada ainda não acabou. Quarenta e três dias é muito tempo. Continuaremos de todas as maneiras possíveis até que cada um deles volte para casa”, disse o organizador Yuval Haran, cujos familiares foram sequestrados durante a blitz do Hamas em outubro. 7. Ele disse ao Haaretz.

“Voltei esta noite dos Estados Unidos da América e tivemos uma reunião com Jake Sullivan. Não entendo como o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos poderia ter tempo suficiente para se reunir conosco – mas o Ministro da Defesa de Israel não não tenho tempo.” Sendo sequestrado pelo grupo terrorista, N12 israelense disse.

Os manifestantes convocaram o Gabinete Militar para se reunir com as famílias na noite de sábado.

Kobi Ben-Ami, irmão do refém Ohad Ben-Ami, disse ao N12: “Você é responsável por devolvê-los agora. Encontre-nos e pare de nos deixar implorar – isso não faz sentido.”

O grupo é liderado por familiares dos 240 reféns desaparecidos desde 7 de outubro. Imagens Getty

Alguns parentes até sugeriram resolver o problema por conta própria.

A mãe do refém, Eden Zakaria, disse: “Estamos caminhando há cinco dias sem parar e minhas pernas doem, meus ombros doem e tudo dói, mas nada dói como meu coração”. De acordo com o The Times of Israel.

“Mesmo que precisemos de caminhar até Gaza, caminharemos até Gaza. Ela acrescentou: “Onde quisermos ir, iremos e não abandonaremos nossos filhos”.

A certa altura, o líder da oposição israelense Yair Lapid foi visto juntando-se ao protesto.

O jornal observou que Lapid criticou a abordagem de Netanyahu ao conflito entre Israel e o Hamas e pediu-lhe esta semana que renunciasse “imediatamente”.

O hospital está um caos

Enquanto as autoridades continuavam a investigar o caso da Escola Al-Fakhoura, o caos reinou na Cidade de Gaza, enquanto centenas de pacientes e familiares fugiam a pé do Hospital Al-Shifa numa tentativa de evacuação em massa.

No entanto, seis médicos ficaram para cuidar de 120 pacientes com maior probabilidade de se mudarem.

“A maior parte da equipe médica deixou o Hospital Al-Shifa… Muitos pacientes não podem deixar o hospital porque estão em leitos de terapia intensiva ou incubadoras”, escreveu no sábado o chefe do Departamento de Cirurgia Plástica, Ahmed Al-Makhalati.

“Ficarei no Hospital Al-Shifa com outros 5 médicos com 120 pacientes (já que os pacientes não podem sair devido às suas condições de saúde).”

Veículos militares israelenses próximos a edifícios danificados em meio à operação terrestre em andamento do exército israelense contra o movimento islâmico palestino Hamas. Através da Reuters

O médico apelou à Organização Mundial da Saúde e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para “tomarem as medidas necessárias para proteger o pessoal médico e os pacientes do Hospital Al-Shifa”.

A CNN informou que o exército israelense já havia negado ter emitido uma ordem de evacuação, apesar de centenas de pessoas terem fugido a pé na manhã de sábado.

A causa exata da inundação repentina ainda não está clara. O hospital transformou-se num perigoso local de batalha na quarta-feira, quando as forças israelitas invadiram as instalações como parte da sua operação contra o Hamas.

O tenente-coronel Lerner disse à BBC que o exército israelense estava “encorajando as pessoas a partirem há várias semanas” e coordenando as partidas na manhã de sábado.

Cidadãos reúnem-se perto dos corpos de palestinos no norte da Faixa de Gaza. Reuters

“É um enorme desafio para qualquer militar profissional que opere num ambiente tão hostil, uma vez que os terroristas utilizam túneis para sair e disparar RPGs – e fazem-no a partir de locais como hospitais, escolas e mesquitas, onde quer que possam beneficiar de ajuda humanitária e civil. ” A arena”, ele insistiu.

Além da controvérsia em torno da escola do campo de refugiados e das instalações de Shifa, o número de mortos em ataques aéreos lançados pelo exército israelense contra Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, na manhã de sábado aumentou de 32 para 64, informou o Haaretz, citando fontes médicas em Gaza. .

A agência não especificou se as fontes pertenciam ou não a organizações controladas pelo Hamas.

Relatórios iniciais afirmam que 26 pessoas morreram quando os ataques atingiram um edifício residencial e outras seis morreram momentos depois, quando uma casa em Deir al-Balah foi bombardeada.

Imagens obtidas pela NBC News mostraram que as ruas da região ficaram cheias de corpos envoltos durante todo o dia, enquanto familiares das vítimas prestavam suas homenagens.

