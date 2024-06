NASA ordena mais testes no Starliner, mas diz que a tripulação não está presa no espaço

Funcionários da NASA e da Boeing rejeitaram na sexta-feira as manchetes de que uma cápsula comercial da tripulação Starliner estava presa na Estação Espacial Internacional, mas disseram que precisavam de mais tempo para analisar os dados antes de evacuar oficialmente a espaçonave para separação e reentrada.

Os dois astronautas da NASA, o comandante Butch Wilmore e o piloto Sonny Williams, passarão pelo menos mais algumas semanas na estação espacial enquanto os engenheiros na Terra conduzem testes de propulsão para entender melhor os problemas com o sistema de propulsão do Starliner em órbita. Wilmore e Williams decolaram em 5 de junho a bordo de um foguete Atlas 5 e chegaram à estação no dia seguinte, completando a primeira parte do primeiro voo de teste do Starliner com astronautas.

Os gerentes da NASA planejaram originalmente que a espaçonave Starliner permanecesse acoplada à estação espacial por pelo menos oito dias, embora tenham deixado a porta aberta para a extensão da missão. O voo de teste provavelmente durará pelo menos um mês e meio, e possivelmente mais, enquanto os engenheiros lutam contra vazamentos de hélio e uma falha na ignição do motor no módulo de serviço do Starliner.

Inicialmente, as baterias do veículo Starliner foram certificadas apenas para uma missão de 45 dias, mas funcionários da NASA disseram que pretendem estender o limite depois de garantir que as baterias estejam funcionando bem.

“Temos o luxo do tempo”, disse Ken Bowersox, administrador associado da Diretoria de Missões de Operações Espaciais da NASA. “Ainda estamos no meio de uma missão de teste.

Anteriormente, funcionários da NASA e da Boeing adiaram o retorno e o pouso do Starliner para meados de junho, depois para 26 de junho, e agora deixaram para trás uma possível oportunidade de pouso no início de julho. Na semana passada, a NASA disse em um comunicado que a liderança sênior da agência se reuniria para revisar formalmente a prontidão do Starliner para retornar, algo que não fazia parte do plano original.

“Não estamos presos na Estação Espacial Internacional.”

Steve Stich, diretor do Programa de Tripulação Comercial da NASA, disse na sexta-feira que queria esclarecer um “mal-entendido” que gerou manchetes alegando que a espaçonave Starliner estava presa ou encalhada na estação espacial.

“Quero deixar bem claro que Butch e Sonny não estão presos no espaço”, disse Stitch. “Nosso plano ainda é colocá-los de volta no Starliner e levá-los para casa a tempo. para o retorno final, mas eles estão seguros na estação espacial.” “

Com a Starliner acoplada, a estação espacial atualmente hospeda três espaçonaves tripuladas diferentes, incluindo a Crew Dragon da SpaceX e a Soyuz da Rússia. Não há planos sérios em consideração para devolver Willmore e Williams para casa em uma espaçonave diferente.

“Obviamente, temos o luxo de ter vários veículos e estamos trabalhando em planos de contingência para muitas situações diferentes, mas agora estamos realmente focados em trazer Butch e Sonny de volta a bordo do Starliner”, disse Stitch.

“Não estamos presos na Estação Espacial Internacional”, disse Mark Nappi, vice-presidente da Boeing responsável pelo programa Starliner. “É muito doloroso ler sobre o que está por aí. Fizemos um voo de teste muito bom até agora e ele está sendo visto de forma um tanto negativa.”

Funcionários da NASA deveriam ter “interação mais frequente” com os repórteres para preencher lacunas nas informações sobre o voo de teste do Starliner, disse Stitch. As atualizações escritas da NASA nem sempre são oportunas e muitas vezes carecem de detalhes e contexto.

Funcionários da NASA autorizaram a espaçonave Starliner para um retorno de emergência à Terra se os astronautas precisassem evacuar a estação espacial por razões médicas ou de segurança. Mas a NASA ainda não concordou com o retorno e pouso do Starliner em termos “nominais”.

“Quando há uma emergência, estamos preparados para colocar a tripulação na espaçonave e trazê-la para casa como barco salva-vidas”, disse Bowersox. “Para a entrada nominal, queremos analisar mais os dados antes de tomarmos a decisão final de colocar a tripulação a bordo, e é uma decisão séria o suficiente para reunirmos a equipe de gerenciamento sênior (para aprovação).”