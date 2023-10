Mineiros ‘reféns’ na África do Sul emergem da clandestinidade em meio a disputa sindical | Notícias sobre direitos dos trabalhadores

Mais de 100 mineiros que estiveram na clandestinidade durante quase três dias ressurgiram no meio de um impasse entre sindicatos rivais na África do Sul.

O Sindicato Nacional dos Mineiros (NUM) disse na quarta-feira que 107 mineiros “retornaram à superfície” na mina Gold One, a leste de Joanesburgo.

“Eles estão atualmente no posto médico para exames adicionais”, disse a porta-voz do NUM, Livhuane Mamboro, à Agence France-Presse.

A mídia local informou no início desta semana que mais de 500 mineiros não conseguiram sair no final do turno da noite de domingo. O NUM, o único sindicato oficialmente reconhecido na mina, disse que ela estava sendo mantida no subsolo pela rival Associação dos Mineiros e do Sindicato da Construção (AMCU).

A administração juntou-se ao NUM ao afirmar que os trabalhadores estavam sendo “mantidos como reféns”.

Mas a AMCU negou as acusações e alegou que os mineiros estavam a organizar um protesto de “manifestação”.

O NUM é atualmente o único sindicato oficialmente registrado na mina. No entanto, a AMCU afirma que a grande maioria dos mineiros se registou para aderir, mas ainda não foi oficialmente reconhecida. Ele afirma que é por isso que os mineiros estão protestando.

‘Eles foram detidos contra sua vontade’

John Hercourt, CEO da New Kleinfontein Goldmine, que opera a mina Modder East em Springs, a leste de Joanesburgo, disse anteriormente que 562 mineiros estavam no subsolo após o acidente na manhã de segunda-feira.

A empresa estimou que cerca de 120 dos clandestinos eram apoiadores da AMCU e informou que 15 mineiros ficaram feridos em altercações.

A polícia disse à mídia na quarta-feira que alguns dos que “chegaram ao telhado” confirmaram em entrevistas com investigadores que “estavam de fato detidos contra a sua vontade”.

“Disseram-me que eles dominaram aqueles que os mantinham como reféns e fugiram”, disse Mamboro, do NUM, à AFP.

A porta-voz da polícia, Brenda Moridelli, disse que cerca de 15 pessoas mantinham os mineiros detidos, mas em entrevistas à mídia local ela se recusou a especificar se os sequestradores pertenciam a um sindicato específico.

Ela acrescentou que dois paramédicos e um oficial de segurança estavam entre os que ainda estavam na clandestinidade.

Anteriormente, o secretário regional da AMCU, Tladi Mokoena, confirmou que todos os mineiros estavam saindo “de boa vontade” depois de ficarem sem comida.

“A administração fechou todas as vias para eles receberem alimentos. Portanto, não poderíamos permitir que os trabalhadores permanecessem na clandestinidade sem alimentos.”

Um correspondente da AFP presente no local na noite de terça-feira disse que a polícia e as forças de segurança patrulhavam a área onde cerca de 100 mineiros, a maioria deles da AMCU, cantavam canções de protesto enquanto aguardavam o resultado de uma reunião entre a administração da mina e os sindicatos.

O NUM foi fundado em 1982 pelo presidente do país, Cyril Ramaphosa, um ex-sindicalista. Continua a ser o maior sindicato dos mineiros do país. AMCU foi formada em 1998 como uma facção dissidente do NUM. Foi oficialmente registrado como sindicato em 2001.