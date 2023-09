Migrantes que vivem em tendas juntam-se a protestos contra os preços da habitação em Portugal

LISBOA (Reuters) – Márcia Leandro mudou-se do Brasil para Portugal há seis meses com o objetivo de se formar como chef. Mas a crise imobiliária em Portugal restringiu os seus sonhos e obrigou-a a viver numa tenda.

Leandro, 43 anos, e Andrea Costa, seu vizinho num acampamento improvisado num terreno baldio nos arredores de Lisboa, juntaram-se a milhares de portugueses no sábado para marchar contra o aumento dos aluguéis e o aumento dos preços das casas.

Portugal é um dos países mais pobres da Europa Ocidental, com um salário médio mensal de cerca de 1.200 euros (1.268 dólares), e um aumento de 65% nas rendas de Lisboa desde que o boom do turismo começou em 2015 tornou os apartamentos inacessíveis para muitos.

Os preços de venda subiram 137% durante esse período, de acordo com especialistas em dados imobiliários Confidential Immobilario.

Os migrantes e outros trabalhadores precários são particularmente vulneráveis. Os brasileiros, que representam 40% da comunidade imigrante de Portugal, ganham em média 20% menos que os portugueses, segundo o Observatório das Migrações. Muitos ganham menos do que o salário mínimo mensal oficial de 760 euros.

Leandro pagava 230 euros por mês por uma cama num quarto partilhado em Lisboa, mas como perdeu o emprego como faxineiro, já não pode alugar. Outras opções são mais caras. A tenda custou-lhe 160 euros e agora ela tem um novo emprego.

“Moro aqui para economizar dinheiro… estou aqui para poder realizar meu sonho”, disse ele à Reuters do lado de fora de sua tenda azul onde dorme e guarda seus pertences. Ele quer alugar um apartamento de um quarto, mas os preços são “ridículos”, disse ele.

Em comícios em Lisboa, Porto e outras cidades no sábado, os manifestantes gritavam “A habitação é um direito!” Eles carregavam as bandeiras de E os slogans críticos do governo socialista foram vistos por muitos como uma protecção dos proprietários de terras e não do povo.

Alguns usavam cartolas com bigodes com o logotipo do jogo de tabuleiro Banco Imobiliário.

“A situação em casa é completamente insustentável”, disse um dos manifestantes portugueses, Dinis Lourenço, 31 anos.

“Os salários têm de aumentar significativamente para que as pessoas possam pagar as rendas, tem de haver controlo das rendas, tem de haver uma solução para o aumento das taxas de juro”, disse ele.

Lourenço e outros críticos dizem que as medidas anunciadas pelo governo no início deste ano, incluindo a proibição de alugueres de curta duração na Airbnb, não foram suficientes para conter a crise, que foi exacerbada por factores que incluem estrangeiros ricos que investem dinheiro em propriedades e uma escassez crónica de habitação a preços acessíveis.

“As pessoas estão sufocando por causa da casa”, disse Costa, vizinho de Leandro, do Brasil. Metade do seu salário mensal de 800 euros foi destinado ao aluguer de um apartamento na propriedade do seu senhorio. Agora seu objetivo é comprar uma caravana – antes do inverno.

O censo de 2021 mostra que quase 38% da população estrangeira de Portugal vive em agregados familiares superlotados, e vários grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram que os migrantes enfrentam frequentemente discriminação no acesso à habitação.

($1 = 0,9461 euros)

Reportagem de Miguel Pereira e Caterina Demoni; Reportagem e edição adicionais de Andre Kalip; Edição de David Holmes

