Meus 4 principais telefones para o ano de 2023 – Ro

27 de dezembro de 2023

Para mim, 2023 parecia um pouco velho. No ano passado, fiquei entusiasmado com alguns jogadores medíocres, mas desta vez não consegui encontrar nenhum especial. Mesmo a categoria premium não me impressionou particularmente, por isso escolhi apenas quatro telefones para minha primeira lista.

Uma marca que falta na minha lista é a Samsung. Embora eu não seja um grande fã da Samsung, sempre adorei a série S Ultra, mas o Galaxy S23 Ultra parece a mesma coisa para mim. O mesmo vale para o Galaxy Z Fold5, que é bom, mas não empolgante.

Xiaomi 13 Ultra

Vamos começar com meu driver diário – o Xiaomi 13 Ultra. Depois de usar o Xiaomi 11 Ultra e 12S Ultra, o 13 Ultra parece mais refinado do que seus antecessores. Apesar do design um tanto estranho com todas as inclinações na parte traseira, o 13 Ultra é para mim a coisa mais próxima de um smartphone “sem compromisso” que você pode conseguir em 2023.

As primeiras coisas que procuro em um telefone são software e as versões mais recentes do MIUI são ótimas. Todos os três Ultras que usei proporcionam uma experiência excepcionalmente suave e rápida desde o primeiro dia. Isso me lembra dos meus primeiros anos usando telefones OnePlus – uma ótima experiência do início ao último dia.

A segunda coisa são as câmeras e o Ultra certamente cobre todas as bases. Para mim, a combinação de zoom ideal é 3x + 5x ou 3x + 6x e, felizmente, o Ultra adicionou uma câmera telefoto 3,2x muito poderosa, dando-me todos os motivos para atualizar do 12S Ultra.

Não há necessidade de revisar a folha de especificações novamente, porque vamos encarar os fatos: o chipset, a tela, o leitor de impressão digital, o carregamento, a bateria, etc., são mais ou menos iguais em todos os telefones principais. É um ótimo celular e não tenho muito do que reclamar.

Xiaomi 13

Sempre me interessei por telefones pequenos premium e adoraria seguir esse segmento de nicho em 2023. Acho que o Xiaomi 13 vanilla é, de longe, o melhor smartphone carro-chefe pequeno deste ano.

Muito do que eu disse sobre o 13 Ultra também se aplica ao vanilla 13. Ele tem todos os recursos e também não dispensa a telefoto, o que é uma raridade em celulares compactos. O Galaxy S23 é outra exceção à regra.

Por exemplo, o Asus Zenfone 10 e o Pixel 7 não possuem câmeras telefoto adequadas.

Há algo especial em carregar um telefone pequeno e poderoso, especialmente um que seja bem projetado. E o Xiaomi 13 certamente fica ótimo na mão.

OnePlus 11

Embora eu seja um fã de longa data do OnePlus, há muito tempo não fico impressionado com um telefone do fabricante, especialmente depois que os executivos decidiram descontinuar o OxygenOS. A empresa também perdeu até certo ponto a sua competitividade.

No entanto, o OnePlus 11 parecia um pouco diferente. Tive a oportunidade de analisá-lo e, além da câmera inexpressiva com zoom 2x, o telefone se mostrou excelente em todos os aspectos.

Isso pode acontecer porque os preços dos smartphones subiram ao longo de 2023 em geral, mas a verdade é que o OnePlus 11 foi um ótimo negócio já no lançamento. Na verdade, o desempenho da câmera é impressionante e o hardware se destaca como sempre.

Até o software parecia rápido, rico em recursos e acolhedor. Ficamos desapontados ao ver muitos dos recursos antigos do OxygenOS desaparecerem, mas como dizem – você ganha alguns, perde alguns.

Vivo Xfold2

Senti-me compelido a escolher o melhor telefone dobrável para mim este ano porque é claramente o futuro que estamos caminhando. Como disse anteriormente, 2023 parecia velho mesmo no setor dobrável. No entanto, o vivo X Fold2 ficou na minha mente. O Xiaomi Mix Fold 3 também recebeu menção honrosa por seu design excepcional e configuração de câmera poderosa.

O que eu mais gostei no telefone Vivo é o design (eu realmente gostei da aparência de couro sintético), a tela interna quase sem vincos, a tela externa utilizável (não parecia uma reflexão tardia) e provavelmente o melhor recurso um O smartphone dobrável horizontalmente pode ter o leitor duplo de impressões digitais Ultrasound.

Pessoalmente, não gosto muito de leitores de impressão digital montados na lateral porque eles obrigam você a usar o telefone com a mão direita e é difícil destravá-lo quando colocado sobre uma mesa, por exemplo. O Vivo Você pode abrir o dispositivo da maneira que desejar e os dois scanners aumentam até certo ponto a facilidade de uso. Eu me pergunto por que nenhum outro fabricante faz isso com seus dispositivos dobráveis, porque faz muito sentido.

Isso é tudo para mim este ano e espero que tenhamos mais coisas interessantes em 2024. Eu gostaria de ver mais telefones de gama média com câmeras melhores (estou cansado de ultrawides de 8 MP desatualizados) e chipsets mais novos que farão mais sentido em 2024, também gostaria de ver um avanço significativo no setor dobrável.