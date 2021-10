Memorando da equipe de Tim Cook para funcionários da Apple

Steve Jobs faleceu em outubro de 2011 aos 56 anos.

No 10º aniversário da morte de Steve Jobs, o CEO da Apple, Tim Cook, disse aos funcionários que o visionário cofundador estará ansioso para ver o que a empresa desenvolverá a seguir.

Os comentários vieram no memorando interno, obtido pela Bloomberg News, junto com outros esforços da empresa na terça-feira para comemorar o aniversário. A Apple substituiu sua página inicial em homenagem a Jobs e publicou uma carta da família Jobs. Cook também postou um vídeo de Jobs em sua conta no Twitter.

O e-mail completo que o cozinheiro enviou à equipe está aqui:

Equipe,

Hoje marca o décimo aniversário da morte de Steve. É um momento para comemorar sua vida e refletir sobre o extraordinário legado que deixou.

Steve acredita que “pessoas com paixão podem mudar o mundo para melhor”. Esta é a filosofia que o inspirou a criar a Apple. Ela vive em nós hoje.

Steve era muitas coisas: maravilhoso, engraçado, sábio, marido, pai, amigo e, claro, um visionário. Somos desafiados a ver o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Ajudou muitas pessoas, inclusive eu, a ver o mesmo potencial em nós mesmos. Não passa um dia que eu não pense nisso.

Este ano, como qualquer outro, somos lembrados do profundo impacto que nossos produtos têm no mundo. Sinto-me tão sortudo por passarmos nossos dias criando ferramentas altamente inovadoras que conectam as pessoas, as inspiram a pensar de forma diferente e as capacita a causar seu impacto no universo também. É um dos muitos presentes que Steve deu a todos nós.

Espero que Steve esteja aqui para ver como o espírito dele vive em todo o seu grande trabalho. Mas, acima de tudo, espero que ele veja o que você fará a seguir. Steve disse certa vez que suas realizações de maior orgulho são aquelas que ainda não foram conquistadas. Ele passaria todos os dias imaginando um futuro que ninguém mais poderia ver e trabalhando incansavelmente para dar vida a sua visão.

Steve era um personagem único, mas ele nos ensinou a voar. Eu sinto falta dele e sempre vou cuidar dele.

Tim

“Pessoas com paixão podem mudar o mundo para melhor.” – S.J. É difícil acreditar que já se passaram 10 anos. Nós celebramos você hoje e sempre. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta – Tim Cook (@tim_cook) 5 de outubro de 2021

Jobs morreu em outubro de 2011 aos 56 anos, dois meses após deixar o cargo de CEO e indicar Cook como seu substituto.

Cook, 60, pode permanecer em sua função atual até pelo menos 2026, dependendo dos pagamentos de ações e outros fatores, e a gestão da empresa inclui uma variedade de sucessores em potencial.