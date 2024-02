Madonna cai no palco após ser derrubada por um dançarino

Madonna não entende Ele desligou na minha cara No local dos acidentes!





O ícone pop de 65 anos sofreu uma pequena queda no palco no domingo enquanto cantava sua música “Open Your Heart”, de 1986, depois que um de seus dançarinos perdeu o pé – e ela lidou com isso como uma profissional.





Durante o show na Climate Pledge Arena de Seattle, parada final de sua Celebration Tour, Madonna sentou-se em uma cadeira enquanto executava a coreografia da faixa, que foi inspirada em suas canções. Vídeo musical criativo.









Depois que ela cantou alguns compassos, um dos dançarinos começou a puxá-la – ainda cantando – para a cadeira, arrastando-a pelo palco de salto alto.





No entanto, a dançarina deu apenas cinco passos antes de perder o equilíbrio, escorregar e colidir com Madonna, que capotou na cadeira.





Mas a estrela pop não perdeu o ritmo, nem a dançarina.





Madonna no videoclipe “Open Your Heart”.

Madonna/YouTube



Imediatamente após cair no chão, a cantora de “Material Girl” retomou a música e rolou sem esforço da cadeira para o palco enquanto a dançarina a puxava.





Após soltar uma gargalhada, Madonna, ainda sorrindo, levantou-se e, com a ajuda de seu cinegrafista, retomou a coreografia de “Open Your Heart” como se nada tivesse acontecido.





Os fãs da cantora compartilharam vários ângulos do incidente no palco nas redes sociais, compartilhando suas reações naquele momento.





Para responder a Um clipe Compartilhado no X (antigo Twitter), os usuários escreveram: “Ela é a rainha por um motivo” e “Essa risada foi tudo!”





Madonna durante sua Celebration Tour em Londres em outubro de 2023.

Kevin Mazur/WireImage



Desde o início da Celebration Tour – que foi inicialmente adiada depois que Madonna foi hospitalizada com uma “grave infecção bacteriana” – a estrela pop ganhou inúmeras manchetes na turnê que atravessou sua carreira.





Em dezembro, ela trouxe Julia Garner – que deveria retratá-la na cinebiografia – ao teatro logo após a confirmação de que o projeto havia parado de avançar com a Universal Pictures.





Em trajes rendados pretos combinando, a dupla julgou juntos a coreografia de apoio do cantor de “Like a Prayer”. Então, no mês passado, a cantora foi acompanhada por outra estrela, Kelly Ripa, para este segmento do show no Madison Square Garden.





Durante o mesmo show em Nova York, Madonna também foi acompanhada no palco por três de seus seis filhos – Mercy, 18, em um solo e “Bad Girl”, David, 18, em “Mother and Father”, e Esther, 11. . Para a revista Vogue.