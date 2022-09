Lista de convocados do USMNT para amistosos pré-Copa do Mundo: Pulisic, time principal de McKennie, inclusão surpresa de Pepi

Com uma última chance para os jogadores impressionarem antes de novembro Copa do MundoO técnico dos EUA, Greg Berhalter, teve algumas surpresas em sua lista de 26 jogadores para amistosos contra ela. Japão E a Reino Arábia Saudita no final deste mês. A lista está sob os títulos das estrelas Christian PulisicWeston McKinney Tyler Adamse Gio Reina e Younes Musa.

O destaque do elenco é o atacante Ricardo Pepe, que luta por tempo e gols desde que saiu do FC Dallas Para Augsburgo em alemão Bundesliga ano passado. Pepe, que recentemente foi emprestado ao Groningen, na Holanda, está de volta ao elenco e de volta à cena para lutar por um lugar no elenco na posição de atacante que de repente está cheio de opções.

Pepe, 19, vai se juntar ao atacante do FC Dallas Jesus Ferreira O atacante do Norwich City, Josh Sargent, no gráfico de profundidade, é o nono neste campo. Jordan Bivok do Union Berlin (2 gols, três assistências na temporada 2022-23 da Bundesliga), Cincinnatide Brandon Vasquez (16 gols, 5 assistências em 2022 MLS temporada) e Haji Wright do Antalyaspor (cinco gols na temporada 2022-23 da Superliga Turca) não foram incluídos no elenco.

Pepe, que inovou no ano passado ao marcar três gols para os Estados Unidos durante os playoffs, não marca um gol por clube ou seleção desde que marcou duas vezes contra a Jamaica em outubro passado. Ele começou uma jogada que levou a um gol em sua estreia pelo Groningen no fim de semana passado, mas seu nível ficou muito aquém de fazer grandes avanços para jogadores como Pivok e Vazquez.

vá mais fundo De repente, muitos dos atacantes do USMNT estavam em boa forma. Quem vai começar a Copa do Mundo?

Sargent voltou ao time pela primeira vez desde setembro, quando jogou nos três primeiros jogos dos playoffs dos EUA, e foi titular duas vezes. Sargent não era muito querido, pois lutou para causar impacto como ala do rebaixado Norwich. Liga Premiada Ultima temporada. Mas Sargent marcou cinco gols em oito partidas no torneio para colocar o Norwich como titular nesta temporada.

Há três ausências notáveis ​​por lesão na equipe: Lateral-esquerdo Anthony Robinson (tornozelo), goleiro Zach Steven (joelho) e asa tim ya (pés). Meio-campista Christian Roldanque faz parte de todas as listas americanas desde a Copa Ouro do verão passado, também foi eliminado devido a uma lesão.

A lesão de Robinson abriu a porta para Berhalter saber mais sobre a possibilidade de apoiar o zagueiro do Fulham na Copa do Mundo. Sam Vines, de 23 anos, é regular no Royal Antwerp, na Bélgica, e é uma verdadeira opção para o pé esquerdo. Joe Scully, de 19 anos, é titular consistente na lateral-direita do Borussia Moenchengladbach na Bundesliga e pode dar alguma flexibilidade no elenco se puder mostrar que é uma opção sólida para jogar na esquerda, tendo jogado pelo Gladbach e pelo Estados Unidos no passado.

A ausência de Steffen é notada enquanto ele luta para iniciar sua carreira enquanto está emprestado ao Middlesbrough. Sua lesão e nível abriram a porta para outros goleiros se candidatarem a uma vaga no elenco, com o Luton Town. Ethan Horvath E a Cidade de Nova York veterano Shawn Johnson Formação de equipes para amistosos de setembro e Incêndio em ChicagoA jovem estrela Gaga Slonina está esperando nos bastidores. Matt Turnerquem se mudou de Revolução da Nova Inglaterra Para o Arsenal na Premier League neste verão, ele agora parece estar em uma posição privilegiada para começar no Qatar.



(Foto: David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Berhalter optou por não trazer jogadores adicionais para esta equipe e se comprometeu com o mesmo número de jogadores que lhe seria permitido na Copa do Mundo. Isso significa que alguns jogadores da bolha foram deixados de fora desta lista, principalmente o zagueiro do Rangers James Sandsdefesa-central Fulham Tim Riam E os atacantes acima mencionados, Pivok e Vazquez.

Berhalter trouxe apenas quatro defesas nesta equipe: Celtic Cameron Carter VickersE a Red Bulls de Nova York” Aaron LongPalácio de Cristal Chris Richards E a Nashville SCde Walker Zimmerman. Reggie Cannon, Serginio Dest e DeAndre Yedlin Eles foram nomeados opções de lateral-direito, enquanto Scally e Vines provavelmente competirão na lateral-esquerda.

Com oh ferido, Seattle Jordan Morris e FC Dallas Paul Areola Eles vão procurar garantir seu lugar no voo para o Catar. O gráfico de profundidade das asas, no entanto, é encabeçado por algumas das maiores estrelas da lista: Pulisic do Chelsea, Reina do Borussia Dortmund e Leeds United. Brendan Aronson.

vá mais fundo O que mudou para Christian Pulisic com a chegada de Graham Potter ao Chelsea?

O grupo do meio-campo foi o esperado, e Leeds McKinney, Juventus e Moses do Valencia foram os titulares esperados no grupo que também inclui o LAFC. Limpa CostaLuca de la Torre, Celta Vigo, Rangers Malik Tillman.

A seleção de setembro continua a destacar a juventude desta seleção dos EUA. Treze jogadores com 23 anos ou menos. Com 14 eliminatórias para a Copa do Mundo, os Estados Unidos ficaram em 11º com uma média de idade de 23,82, quase dois anos mais jovem que o time mais próximo a se classificar para a Copa do Mundo, Gana, com 25,67. Apenas um jogador desta equipe tem experiência em Copas do Mundo: Yadlin.

Os Estados Unidos se reunirão em Colônia, na Alemanha, neste fim de semana. Eles vão treinar lá antes de fazer uma viagem rápida a Dusseldorf para o amistoso contra o Japão em 23 de setembro, e depois viajar para Múrcia, na Espanha, para o amistoso contra a Arábia Saudita em 27 de setembro. As partidas serão a primeira oportunidade para 21 jogadores no dia seguinte. Lista dos Estados Unidos para jogar contra um adversário da AFC. Os americanos enfrentarão outro adversário da AFC no Irã em sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo em novembro.

Os jogadores retornarão aos seus clubes após o acampamento. Berhalter pode realizar um acampamento em outubro para jogadores da Major League Soccer cujas equipes não se classificaram para a pós-temporada, mas a lista completa dos EUA não voltará a se reunir até que a seleção de 26 jogadores da Copa do Mundo seja nomeada em 9 de novembro. No Catar, em 14 de novembro, abre a partida do segundo grupo contra País de Gales Em 21 de novembro.

Lista detalhada por posição

Goleiros (3): Ethan Horvath (Luton Town), Shawn Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal).

Defensores (9): Reggie Cannon (Boavista), Cameron Carter Vickers (Celtic), Serginio Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Chris Richards (Crystal Palace), Joe Scully (Borussia Monchengladbach), Sam Vines (Royal). Antuérpia), de Andre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville)

Meio-campistas (6): Clyne Acosta (Luvke), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKinney (Juventus), Younes Musa (Valencia), Malik Tillman (Rangers).

Atacantes (8): Brendan Aaronson (Leeds United), Paul Areola (FC Dallas), Jesus Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Sondas de Seattle), Ricardo Pepe (Groningen), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reina (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City)

(Foto de Ricardo Pepe: David Berding/Getty Images)